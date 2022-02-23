Сервис коротких видео Reels теперь доступен в Facebook по всему миру

Сервис коротких видео Reels в Facebook, аналог TikTok, созданный на базе Instagram, был запущен компанией Meta в 2020 году. Теперь сервис доступен через приложения социальной сети для iOS и Android более чем в 150 странах мира. Кроме того, Reels дополнен новыми функциями и предлагает новые возможности рекламы на платформе.

Пользователи Facebook Reels смогут делать ремиксы на чужие видео и загружать 60-секундные ролики, как в Instagram Reels. Они также смогут сохранять черновые варианты видеороликов, не публикуя их. В ближайшие месяцы Meta добавит новые инструменты для обрезки видео, которые по словам компании «облегчат создателям, публикующим живые или предварительно записанные видеоролики, тестирование различных форматов».

Компания добавит в сервис больше рекламы, позволяющей монетизировать контент. Пользователи смогут размещать в своих роликах полупрозрачные рекламные баннеры, которые будут располагаться в нижней части ролика, и статические рекламные стикеры, которые можно будет размещать в любом месте на экране. Meta также предоставит создателям контента почти во всех странах доступ к программе автоматического размещения рекламы и платным звездам, покупая которые подписчики смогут финансово поощрять любимых авторов.