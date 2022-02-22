Сервис Kaspersky Managed Detection and Response получил высшую оценку в рейтинге Gartner Peer Insights

«Лаборатория Касперского» получила самую высокую оценку от клиентов в рейтинге Gartner Peer Insights за решение для мониторинга инцидентов Kaspersky Managed Detection and Response. Компания получила 5 баллов из 5 на основе 33 верифицированных отзывов; 100% пользователей готовы рекомендовать её сервис. Отзывы были предоставлены специалистами из разных отраслей, в том числе государственных учреждений, сервисных компаний, финансовых, производственных предприятий, организаций здравоохранения по всему миру.

Ключевыми преимуществами решения «Лаборатории Касперского» клиенты называют круглосуточный режим работы, высокий уровень опыта и знаний специалистов компании в области защиты от киберугроз, надёжность и лёгкость в использовании. Сервис объединяет технологии детектирования, включая движок на базе машинного обучения, и обширный опыт компании в области активного поиска и устранения угроз любой сложности.

Вот некоторые отзывы:

«„Лаборатория Касперского“ предоставляет всеобъемлющую поддержку, специалисты компании всегда стремятся помочь. Мы используем сервис около двух лет и регулярно убеждаемся, что это был правильный выбор», — специалист по кибербезопасности и управлению рисками из отрасли здравоохранения.

«Мы выбрали Kaspersky MDR, чтобы повысить уровень безопасности в компании и получить профессиональную помощь в реагировании на кибератаки. Мы столкнулись с несколькими небольшими инцидентами, которые не требовали активных действий (это были опасные вложения в письмах). Но когда возникло подозрение, что одно из устройств заражено, нам позвонил специалист из „Лаборатории Касперского“ и рассказал, какие именно шаги нужно сделать, чтобы минимизировать последствия. В случае реальной атаки помощь опытного профессионала неоценима и необходима для снижения ущерба. Мы очень довольны продуктом и чувствуем себя готовыми к отражению любой атаки», — системный администратор в производственной компании.

«Продукт позволяет нам распределять нагрузку между внутренними специалистами по информационной безопасности и сотрудниками „Лаборатории Касперского“. Благодаря этому мы можем более эффективно координировать свои возможности для решения наиболее важных задач внутри компании», — специалист по кибербезопасности и управлению рисками в государственном учреждении.

«Мы благодарны пользователям за высокую оценку сервиса Kaspersky Managed Detection and Response и обещаем, что сохраним высокое качество нашего продукта, будем работать над его совершенствованием. Мы делаем все, чтобы наши клиенты могли сосредоточиться на росте бизнеса, а отражение кибератак мы возьмем на себя», — говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Все отзывы о Kaspersky Managed Detection and Response, собранные в Gartner Peer Insights, доступны здесь.

Больше узнать о Kaspersky Managed Detection and Response можно на странице: https://www.kaspersky.ru/enterprise-security/managed-detection-and-response.

Рейтинг Gartner Peer Insights отражает субъективные мнения конечных пользователей, основанные на их личном опыте. Количество опубликованных отзывов и общий рейтинг конкретного вендора не могут считаться позицией Gartner или кого-либо из её партнёров. GARTNER и Gartner Peer Insights являются торговыми марками компании Gartner, Inc. И использованы с её разрешения. Все права защищены.