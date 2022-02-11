SAP разработал систему потокового измерения температуры с функцией распознавания лиц

Компания SAP совместно с партнерами Facemetric, Cisco Systems, Konica Minolta (MOBOTIX) и Skybuffer разработала систему автоматического измерения температуры и распознавания лиц. Решение интегрируется с корпоративной HR-системой, почтой и мессенджерами. Сбор биометрических данных и взаимодействие пользователей происходит через чат-бот в Telegram, предусмотрены различные сценарии информирования сотрудников и HR-специалистов, а также формирование статистических отчетов. Проект был реализован экспертами подразделения SAP Services CIS. Система представлена на выставке инноваций в Центре цифрового лидерства SAP.

По корпоративному сценарию для регистрации в системе сотруднику необходимо пройти аутентификацию с помощью чат-бота. Он переходит по ссылке из письма-приглашения, которое автоматически формируется на основе данных из HR-системы предприятия. Чат-бот предлагает загрузить фотографии и подписать согласие на обработку персональных данных. В дальнейшем на входе в помещение потоковая камера-тепловизор замеряет температуру сотрудника и передает видеопоток в систему компьютерного зрения для анализа. Информация о распознанном сотруднике направляется в базу данных пропускной системы. Охранник видит на своем рабочем экране фотографию, ID входящего и его температуру. Если повышенной температуры не зафиксировано, сотрудник проходит дальше в офис. В корпоративную почту и Telegram-канал ему приходят результаты проверки и напоминания, когда нужно пройти следующий осмотр. При возникновении спорных моментов сотрудников приглашают пройти уже ручной контроль. Гости офиса и обслуживающий персонал проходят только автоматический замер температуры без распознавания.

Цифровые слепки распознанных лиц хранятся в системе в обезличенном виде, а фотографии проходов удаляются через сутки. Также предусмотрена опция анонимизации реальной температуры сотрудника, в этом случае система будет высылать только информацию о положительном или отрицательном результате замера относительно заданного порога срабатывания. Кроме этого, каждому сотруднику можно задать свой индивидуальный температурный порог, учитывая особенности организма.

Telegram-бот и механизм загрузки фотографий разработаны компанией Skybuffer на базе SAP Conversational AI, данные передаются в облачную систему SAP Business Technology Platform (BTP). Распознавание лиц происходит с помощью системы компьютерного зрения Facemetric, которая интегрирована в платформу SAP Data Intelligence (DI), а видеофиксация и замер температуры производятся тепловизором-камерой MOBOTIX. Далее вся информация обрабатывается и передается в SAP BTP, где происходит окончательный анализ данных и создаются сценарии отправки уведомлений. В качестве аппаратной платформы используется вычислительная система Cisco UCS.

В дальнейших планах развитие системы в области распознавания людей в масках.