Samsung представил линейку планшетов Galaxy Tab S8

Компания Samsung, кроме флагманских смартфонов Galaxy S22, S22+ и Galaxy S22 Ultra, представила линейку планшетов Galaxy Tab S8. В нее вошли три модели: Tab S8, S8+ и S8 Ultra.

Экраны всех планшетов работают с фирменным стилусом S Pen, который идет в комплекте. Для его хранения на тыльных крышках предусмотрен специальный магнитный желобок. Он имеет мягкий наконечник, не повреждающий экран, способен распознавать до 4098 уровней нажатия и имеет небольшую задержку (6,2 мс для Tab S8 и 2,8 мс для Tab S8+). Электронное перо также поддерживает управление жестами, позволяя удаленно нажимать на кнопку спуска затвора в камере, переключать слайды презентации и управлять воспроизведением медиафайлов.

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Ультраширокоугольная селфи-камера разрешением 12 Мп поддерживает функцию отслеживания пользователя в кадре, следуя за ним при его движении и отдаляясь при появлении в кадре другого человека (аналог Center Stage из iPad).

Технические характеристики Samsung Galaxy Tab S8/Tab S8+:

Дисплей: LTPS LCD, 11″, 2560 х 1600, 120 Hz/AMOLED, 12,4″, 2800х1752, 120 Hz;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1;

Память: 8 Gb ОЗУ, 128/256 Gb ПЗУ, слот для microSD;

Основная камера: 13 Мп (f/2.0) и 6 Мп (f/2.2) ультраширокоугольная;

Фронтальная камера: 12 Мп (f/2.4) ультраширокоугольная;

Аккумулятор: 8000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт/10090 мАч, быстрая зарядка 45 Вт (зарядное устройство в комплект смартфонов не входит);

Безопасность: сканер отпечатков пальцев в кнопке включения/сканер отпечатков пальцев в экране;

Аудио: 4 динамика AKG, поддержка Dolby Atmos;

ОС: Android 12 с интерфейсом One UI;

Габариты: 253,8 x 165,3 x 6,3 мм/ 285 x 185 x 5,7 мм;

Вес: 503 гр (Wi-Fi), 507 гр (4G/5G)/567 гр (Wi-Fi), 572 гр (4G/5G);

Старшая модель линейки Samsung Galaxy Tab S8 Ultra позиционируется как устройство премиум-класса.

Технические характеристики Samsung Galaxy Tab S8 Ultra:

Дисплей: AMOLED, 14,6″, 2960 х 1848, 120 Hz;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1;

Память: 8 или 16 Gb ОЗУ, 128, 256 или 512 Gb ПЗУ, слот для microSD;

Основная камера: 13 Мп (f/2.0) и 6 Мп ультраширокоугольная (f/2.2);

Фронтальная камера: 12 Мп (f/2.4) и 12 Мп (f/2.2) ультраширокоугольная;

Аккумулятор: 11200 мАч, быстрая зарядка 45 Вт (зарядное устройство в комплект не входит);

Безопасность: сканер отпечатков пальцев в экране;

Аудио: 4 динамика AKG, поддержка Dolby Atmos;

ОС: Android 12 с интерфейсом One UI;

Габариты: 326,4 x 208,6 x 5,5 мм;

Вес: 726 гр (Wi-Fi), 728 гр (4G/5G).

Планшеты будут доступны для предзаказа с сегодняшнего дня, в продажу поступят 11 марта. Отдельно можно приобрести фирменную чехол-клавиатуру, что позволяет использовать планшеты в качестве ноутбуков. Цены на Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Ultra стартуют с отметки 700, 900 и 1100 долларов соответственно.