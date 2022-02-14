С помощью схемы обмена SIM-картами опустошались банковские счета в Испании

Власти Испании заявили, что они раскрыли преступную группировку по подмене SIM-карт, которая использовала кражу личных данных и фальсификацию документов для взлома банковских счетов.

Национальная полиция Испании заявила, что арестовала восемь человек в связи с операцией, начавшейся в марте 2021 года. Власти заявили, что подозреваемые выдавали себя за сотрудников банка и использовали фишинговые смс для получения личной информации и банковских реквизитов целевых лиц.

🚩8 detenidos por defraudar a personas de toda #España mediante el #SimSwapping Obtenían información de sus víctimas mediante mensajes maliciosos y engañaban a empleados de tiendas de telefonía para duplicar las tarjetas SIM y así vaciar sus cuentas bancarias#SomosTuPolicía pic.twitter.com/tKfZfOFckI — Policía Nacional (@policia) February 10, 2022

Преступники обманом заставляли сотрудника мобильного оператора заменить законную SIM-карту, принадлежащую целевому владельцу учетной записи, на новую, которую забирал мошенник. Замена SIM-карты обычно используется для сброса учетной записи электронной почты, что, в свою очередь, позволяет мошеннику менять пароли от банковских счетов и других учетных записей в интернете. Преступники также используют замену SIM-карты для выполнения проверки для служб безопасности банков, которые предпочитают использовать SMS для двухфакторной аутентификации.

Расследование началось после получения двух жалоб на мошеннические банковские транзакции в разных географических точках страны. Двое пострадавших заявили, что доступ к их учетным записям был осуществлен без их согласия. Следователи в конечном итоге сосредоточились на деятельности в Барселоне, где, по их словам, преступники отмывали деньги, украденные посредством незаконных банковских переводов.

У многих операторов мобильной связи мало эффективных средств защиты от подмены SIM-карт, поэтому неожиданная потеря сетевого сигнала на одном смартфоне (но не на других, использующих тот же оператор связи) может быть признаком замены SIM-карты. Часто у жертвы мало времени, чтобы эффективно отреагировать, прежде чем пароли будут сброшены, а средства выведены мошенниками.

Подмена SIM-карт превратилась во все более распространенную форму преступления. За прошедшие годы это привело к целой череде краж, в результате которых из криптовалютных кошельков и банковских счетов утекли миллионы долларов. Поэтому очень важно ответственно подходить к безопасности своих счетов и уделять должное внимание настройкам аутентификации.