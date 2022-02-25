Рекордная выручка Lenovo за последний квартал

В ходе глобальной пресс-конференции, прошедшей в режиме онлайн, компания Lenovo объявила о выдающихся результатах, достигнутых в III квартале 2021/2022 финансового года. Минувший квартал стал первым в истории компании, в ходе которого выручка превысила 20,1 млрд. долларов, продемонстрировав рост на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает crn.ru.

«Lenovo продолжает использовать возможности, которые открываются благодаря ускоренной цифровой и интеллектуальной трансформации, в том числе, с новым подходом к ИТ-архитектуре „клиент — периферия — облако — сеть — интеллектуальные технологии“ (Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence). Мы обеспечили рост чистой прибыли более чем на 50% уже шестой квартал подряд — и первую в нашей истории выручку в квартал 20 млрд. долларов. Мы и дальше будем стремиться к удвоению чистой прибыли и инвестиций в НИОКР в течение трех лет с уровня 20/21 финансового года. Мы продемонстрировали, что инновации, стратегия трансформации и эффективное управление Lenovo могут обеспечить устойчивый рост прибыли», — подчеркнул Ян Юаньцин (Yang Yuanqing), председатель совета директоров и генеральный директор компании.

Рост чистой прибыли Lenovo в отчетном квартале относительно аналогичного периода прошлого года составил 62%, что вывело этот показатель на уровень 640 млн. долларов, а прибыль до налогообложения составила также рекордные 855 млн долларов, — это прирост на 45%. Маржинальность вендора увеличилась почти на один пункт, а расходы на НИОКР — на 38% за счет увеличения инвестиций в инновации. Курс Lenovo на удвоение инвестиций в исследования и разработки в течение следующих трех лет поддерживает, по мнению руководства, непрерывную трансформацию компании и все более полное соответствие предлагаемых ею продуктов и решений динамично эволюционирующим потребностям современных пользователей.

Вендор намерен и далее следовать своей актуальной стратегии 3S — Smart devices/IoT, Smart Infrastructure, Smart Verticals, которая подразумевает сочетание больших данных, полученных от интеллектуальных устройств, и вычислительной мощности интеллектуальной инфраструктуры для извлечения максимально полезной для потребителя/заказчика информации. Все направления бизнеса, приоритетные для Lenovo, рассматриваются компанией как открывающие новые возможности для устойчивого роста и дальнейшего наращивания повышения прибыли. Итогом деятельности по этим направлениям руководство вендора видит удвоение маржинальности к концу 2023/2024 финансового года.

Особенно быстрый рост и увеличение прибыли продемонстрировала за отчетные период группа решений и услуг (SSG) Lenovo. По ее собственной оценке, к 2025 г. объем глобального рынка ИТ-услуг — включая техническую поддержку и выполнение заказов высококвалифицированными специалистами по индивидуальным заказам — превысит 1 трлн долл. США. При этом почти половина таких специалистов уже сегодня работает удаленно. Прибыль Lenovo от сервисных услуг выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доход от управляемых услуг увеличился на 50% — в первую очередь благодаря предложениям Lenovo TruScale as-a-Service. Планы SSG на будущее включают увеличение числа удаленных сотрудников, рост инвестиций в предложения Lenovo TruScale, гибридные облачные решения, дополнительное ПО и услуги, а также дальнейшее расширение портфеля предложений в области устойчивого развития для клиентов. Имеются в виду такие актуальные в свете «зеленой повестки» направления, как восстановление активов и компенсация выбросов углерода.

Для подразделения Infrastructure Solutions Group (ISG) III квартал 2021/2022 финансового года также выдался более чем удачным. По всему миру продолжается модернизация ИКТ-инфраструктур всех уровней: по оценкам экспертов к 2025 году емкость этого рынка в глобальном масштабе ожидается на уровне 250 млрд. долларов, — примерно столько же, сколько и для мирового рынка ПК. Один только сегмент периферийной инфраструктуры должен к этому времени превысить 41 млрд. долларов. Важно отметить, что именно в минувшем квартале ISG — впервые с 2014 года, когда Lenovo приобрела бизнес IBM по выпуску серверов на архитектуре Intel x86 — достигла рубежа рентабельности. При этом выручка от облачных услуг увеличилась на 38% по сравнению с прошлым годом, а в сфере решений для предприятий малого и среднего бизнеса рост составил 7%. В дальнейшем подразделение рассчитывает продолжать инвестиции в быстроразвивающиеся сегменты, такие как периферийные вычисления (Edge computing).

Заметный рост как выручки, так и прибыльности показала Intelligent Devices Group (IDG), — в том числе от бизнеса, не связанного с ПК. Хотя сегмент классических персональных компьютеров останется, по оценкам экспертов, стабильным как минимум в среднесрочной перспективе, структура его явно меняется: все весомее становятся коммерческий и премиальный его сегменты. Вместе с тем распространение гибридной работы как новой нормальности способствует росту продаж отличных от ПК интеллектуальных устройств: смартфонов, гарнитур AR/VR, элементов Интернета вещей, решений для умного дома и совместной работы.

Согласно отчету IDG, доход от рабочих станций Lenovo вырос на 40% по сравнению с прошлым годом, а выручка от игровых устройств — на 27% также в годовом исчислении. Выручка от продаж смартфонов остается стабильной седьмой квартал подряд, тогда как прибыль выросла на 46% год к году, что сделало Lenovo самым быстрорастущим производителем в этом сегменте за отчетный период. Среди других категорий интеллектуальных устройств наибольший рост показали решения для совместной работы, удвоив прибыль по сравнению с предыдущим годом.

В целом Lenovo намерена продолжать инвестировать в инновации, премиальные сегменты и ключевые компоненты, чтобы повысить прибыльность и среднюю цену продаж — не забывая, разумеется, о ценностях устойчивого развития (ESG). Компания ставит перед собой цель укрепить продуктовый портфель и выйти на новые рынки в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе в сегменте мобильных устройств. Смежные продукты для таких направлений, как Интернет вещей (IoT), метавселенная, умный дом и интеллектуальные решения для гибридной работы, разнообразят бизнес-портфели, не связанные с ПК.