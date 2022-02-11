Рейтинг самых уважаемых компаний Fortune 2022: Lenovo поднялась на пятое место в своей отрасли

Журнал Fortune обновил свой ежегодный рейтинг самых уважаемых компаний мира. Согласно опубликованным данным, Lenovo поднялась с десятого на пятое место в категории «Компьютерная индустрия». Рейтинг оценивает корпоративную репутацию международных организаций из числа 1000 крупнейших американских компаний и списка Fortune Global 500, годовой доход которых составляет 10 миллиардов долларов и больше. В настоящее время Lenovo занимает 159 место в Fortune-500.

В своей категории Lenovo получила высокие оценки за инновации, качество управления и глобальную конкурентоспособность.

Для составления рейтинга издание Fortune, совместно с консалтинговой компанией Korn Ferry, составляет перечень самых известных организаций из 52 отраслей. Далее этот список передают аналитикам, руководителям и директорам из этого сектора и просят оценить компании по девяти критериям — их инвестиционную привлекательность, качество продуктов, социальную ответственность, способность к привлечению талантов и др.

Больше информации о рейтинге Fortune можно найти здесь.