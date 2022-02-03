Red Hat расширяет комплексную Kubernetes-платформу, добавляя унифицированное персистентное хранилище данных

Компания Red Hat, ведущий поставщик решений с открытым кодом, сегодня объявила, что Red Hat OpenShift Platform Plus, ведущая отраслевая Kubernetes-платформа корпоративного класса, теперь поставляется в комплекте с Red Hat OpenShift Data Foundation – набором сервисов для работы с данными, включая программно-определяемое хранилище данных. Таким образом, Red Hat предлагает разработчикам приложений и специалистам DevSecOps функционально законченный мультиклаудный Kubernetes-стек «из коробки». Благодаря OpenShift Data Foundation разработчики получают единую платформу для облачных и on-premise сред с функциями постоянного хранения данных, а специалисты по эксплуатации ИТ-систем – развитые средства управления данными.

Kubernetes на сегодняшний день стал стандартом оркестрации контейнеров и предлагает мощные механизмы для выполнения крупномасштабных соответствующих задач. Однако, чтобы более полно отвечать потребностям компаний в части построения и эксплуатации современных приложений, Kubernetes требуются дополнительные компоненты. Именно это и предлагает платформа Red Hat OpenShift Platform Plus. Она обеспечивает унифицированную и согласованную защиту, безопасность и управление приложениями в кластерах Kubernetes на протяжении всего жизненного цикла, в том числе, с поддержкой разнообразных облачных инфраструктур.

«В условиях, когда организации диверсифицируют свои приложения в ответ на меняющиеся запросы глобальной экономики, способность проводить крупномасштабные инновации, сохраняя при этом надежную защиту ИТ-систем, становится первостепенной. Платформа Red Hat OpenShift Platform Plus – это Kubernetes, адаптированный к потребностям корпоративных заказчиков. Плюс, это обширный набор встроенных дополнительных подсистем, таких как управление, безопасность, а теперь еще и хранение данных, которых нет в базовом Kubernetes», — отмечает Джо Фернандес (Joe Fernandes), вице-президент Red Hat и генеральный менеджер по облачным платформам, Red Hat.

Red Hat OpenShift Platform Plus включает в себя:

С Red Hat OpenShift Platform Plus организации получат единое универсальное решение, функционал и инструменты для оперативного внедрения облачных решений и методологии DevSecOps с охватом компонентов гибридного облака, включая периферийные edge-системы.

Службы для работы с данными – созданы специально для контейнеров и гибридного облака

Для современных облачных приложений необходимы кластерные службы управления данными, которые не только обеспечивают унифицированную работу нагрузок в гибридных и мультиоблачных средах, но и способны динамически масштабироваться по мере необходимости. С интеграцией OpenShift Data Foundation в Red Hat OpenShift Platform Plus организации получают единый набор служб данных. Он охватывает все составляющие корпоративного ИТ-ландшафта, где развернуты контейнеры, что помогает предотвратить сегрегацию хранилищ данных.

Последняя версия OpenShift Data Foundation 4.9 получила функции для более быстрой и эффективной разработки и развертывания приложений, такие как:

Группы пространств имен (namespace buckets) сервиса Multicloud Object Gateway – они решают проблему доступности данных при работе с различными облачными хранилищами с большей гибкостью. Данные могут располагаться в одном месте и одновременно быть доступны в других локациях, где находятся приложения, которым они нужны, причем без копирования данных.

– они решают проблему доступности данных при работе с различными облачными хранилищами с большей гибкостью. Данные могут располагаться в одном месте и одновременно быть доступны в других локациях, где находятся приложения, которым они нужны, причем без копирования данных. Шифрование персистентных томов – это возможность управлять и хранить ключи шифрования отдельно от кластера. Обеспечивает улучшенную гранулярность и гибкость, позволяя пользователям использовать свои собственные ключи KMS.

Red Hat OpenShift Platform Plus уже доступна для загрузки. При наличии действующей подписки на Red Hat OpenShift Platform Plus пакет OpenShift Data Foundation Essentials предоставляется бесплатно.

Также уже доступен пакет Red Hat OpenShift Platform Plus с Red Hat OpenShift Data Foundation Advanced, в котором к возможностям OpenShift Data Foundation Essentials добавляются расширенные функции безопасности, поддержка многокластерных рабочих нагрузок, резервное восстановление, а также поддержка автономного и смешанного использования хранилища.