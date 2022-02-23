Растет число завоеванных азербайджанскими школьниками медалей!

Azercell Telecom, приверженный цели построить технологическое будущее, оказывает поддержку нашим талантливым школьникам, которые в очередной раз продемонстрировали успешные результаты на международном конкурсе знаний. В этот раз учащиеся из различных регионов Азербайджана завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медаль на VI Международном турнире юниоров по программированию Info Cup, который проходил в онлайн-режиме в Бухаресте (Румыния) с 10 по 18 февраля.

По итогам конкурса, в котором соревновались более 150 учащихся из 14 стран, ученица 10-го класса школы-лицея Гянджи с физико-математическим уклоном Фидан Гусейнова и учащийся 10-го класса среднеобразовательной школы села Газбина Балаканского района Хизри Сахлаев завоевали серебряные медали. Ученик Республиканского лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве Образования Фуад Гараев же был удостоен бронзовой медали на этом престижном турнире.

Следует отметить, что с 2017 года ООО «Azercell Telecom», признанный партнер Министерства образования и Национальной олимпийской команды по информатике, участвует в процессе выявления талантливых школьников по всей стране, создавая им условия для демонстрации своих навыков при участии в международных предметных соревнованиях по информатике. В результате подготовки команды по информатике наши школьники успешно выступают на олимпиадах и соревнованиях различного масштаба, завоевав в общей сложности 30 медали, в числе которых 1 золотая, 9 серебряных и 20 бронзовые.

Компания Azercell, поддерживающая будущих IТ-специалистов, желает им успехов и еще больших достижений на международном уровне.