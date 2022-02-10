Raspberry Pi теперь позволяет устанавливать ОС без другого ПК

В настоящее время для установки ОС на одноплатных компьютерах Raspberry Pi требуется создать загрузочную флешку, воспользовавшись сторонним компьютером или ноутбуком. Разработчики проекта реализовали поддержку сетевой установки в загрузчике компьютера.

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Все желающие уже могут принять участие в тестировании этого решения на Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 400. Для запуска инсталлятора Raspberry Pi Imager потребуется подключить Ethernet-кабель к устройству, после чего выбрать чистую SD-карту или флешку в качестве носителя.

После того как загрузчик просканирует накопитель и не обнаружит образа операционной системы, он предложит выполнить сетевую установку. Raspberry Pi Imager будет загружен в оперативную память компьютера, после чего начнется установка на SD-карту или USB-флешку.