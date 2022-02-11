Qualcomm откроет в Европе лаборатории расширенной реальности (XR)

Компания Qualcomm Technologies объявила об открытии в Европе научных лабораторий Extended Reality (XR) Labs — специализированных центров исследований и разработок в сфере расширенной реальности.

В Европе уже сформировалось активное сообщество дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), и Qualcomm Technologies стремится превратить XR сегмент в будущее мобильных вычислений. Создание лабораторий, как ожидается, поможет во внедрении передовых решений в мобильной сфере, что позволит ускорить развертывание метавселенных.

На первом этапе центры XR Labs Europe появятся в шести городах. В дальнейшем территориальный охват планируется расширить. Главная цель инициативы — помочь в создании легких, удобных носимых устройств для погружения в виртуальное пространство.

Кроме того, XR Labs будет заниматься проведением НИОКР в сфере XR, инженерных решений и разработки ключевых технологий, включая продвинутые средства отслеживания движения рук и контроль жестов, 3D мэппинг и сервисы локализации/SLAM (одновременная локализация и картографирование), многопользовательские режимы и распознавание изображений. Плюс к этому – XR SDK для доступа к основополагающим технологиям XR, включая слежение за объектом и геотрекинг.

По мнению Qualcomm Technologies, проект поможет улучшить повседневную жизнь пользователей, трансформировать сферы образования, здравоохранения, розничной торговли и т.д.