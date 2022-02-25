QNAP TS-253D NAS — домашний сервер для самых ленивых

NAS (Network Attached Storage) — это общее название устройств, которые берут на себя функции хранения ваших файлов и обеспечения доступа к ним по сети. Иными словами — это централизованное хранилище ваших данных, которые будут доступны вам через любое устройство либо внутри вашей локальной сети, либо через интернет. Формально, даже если вы просто «расшарите» папку на своем ноутбуке, то это будет некая урезанная версия NAS. Однако, в контексте нашего обзора мы поговорим про полноценное физическое устройство QNAP TS-253D, которое при небольших размерах вмещает в себя два диска с 2 GHz процессором Intel Celeron J4125, два порта 2,5 Gigabit Ethernet с поддержкой транкинга и HDMI-порт с поддержкой разрешения 4К, а также 4 Gb оперативной памяти. С помощью дополнительных аксессуаров можно добиться еще большей сетевой скорости (до 10 Gigabit) или использовать NVMe SSD для кеширования. В домашних условиях или даже в небольшом офисе первая опция кажется избыточной, потому что добиться таких скоростей может только довольно дорогое сетевое оборудование, а к преимуществам и недостаткам кеширования мы еще вернемся. На азербайджанском рынке QNAP TS-253D появится в конце этого месяца, но мы получили возможность протестировать устройство заранее.

Зачем мне NAS?

Честно говоря, никому не нужен NAS, но всем стоило бы обзавестись подобным устройством. А чтобы не быть голословными, далее мы разберем несколько наиболее простых и понятных сценариев использования волшебной коробочки.

Централизованное хранилище данных

Данные — это самая большая ценность в современную цифровую эпоху. Ваш COVID-паспорт, отсканированное удостоверение личности и фотографии со свадьбы хранятся на вашем ноутбуке. Возможно, вы даже держите их на диске «D», чтоб не потерять в случае переустановки операционной системы. Если вы уже обжигались на потере важных файлов, то у вас также может быть внешний диск, на который вы периодически сбрасываете копии этих файлов со своего компьютера. Если у вас к тому же есть и подписка на облачный сервис вроде Google Drive или Dropbox, то можно считать вас настоящим гуру. И все же это лишь полумеры! Ваш локальный диск «D» может быть недоступен, если откажет физический жесткий диск, файлы могут быть повреждены вирусом, стоимость услуг в облачных сервисах может не позволить вам хранить там абсолютно все свои фотографии и видео с мобильного устройства, а всем этим вместе не очень-то удобно пользоваться, если у вас большая семья и у всех по несколько устройств.

NAS решает некоторые из этих проблем, в числе которых:

единая локация, где каждый пользователь может сохранять важные данные (как в единое хранилище, так и в отдельную папку для каждого участника);

поддержка RAID 1 (и RAID 5, но об этом позже), где один физический диск полностью копирует второй, тем самым защищая от физической деградации хранилища;

технология HybridMount, позволяющая использовать практически любой сервис облачного хранилища для комбинированного хранения данных.

Домашний медиасервер

В нашу эпоху высокоскоростного интернета и Smart TV многие с распростертыми объятиями встретили сервисы вроде Netflix или «КиноПоиск HD», где можно получить доступ к множеству фильмов или сериалов по своему желанию. Однако, таких сервисов с каждым днем становится все больше, так что цена подписки на каждый из них в совокупности может нанести ощутимый удар по вашему бюджету. Но, что еще хуже, никто не может гарантировать вам, что нужный фильм или сериал действительно окажется на выбранной вами площадке, как и то, что даже если он сейчас там присутствует, модераторы не удалят его в следующем месяце. У любителей же «открытых морей» выбора всегда больше, а те файлы, что вы скачали, принадлежат только вам. Так что вам и решать, когда их удалять, а когда оставлять на память.

Памятка: пиратство — это плохо! Здесь и далее речь идет исключительно о файлах, которые находятся в публичном доступе и открыты для последующего распространения.

Однако, проблема заключается в том, что часто устройство, через которое вы скачиваете медиафайл, и устройство, на котором вы планируете его потом смотреть, — это два совершенно разных устройства. Торрент-клиент на компьютере и телевизор в гостиной сложно научить общаться, особенно если компьютер — это ноутбук, который обычно не держат включенным целый день. То ли дело — медиасервер! Ваш NAS может стать медиасервером, благодаря установке Plex Media Server или Jellyfin. И тогда достаточно будет установить соответствующее клиентское приложение на телевизор, планшет или Android TV приставку, после чего вся ваша коллекция фильмов и сериалов станет доступна в красивом графическом интерфейсе, почти как у того же Netflix.

QNAP поддерживает Plex Media Server как «из коробки». Сервис доступен как в App Center, так и в качестве Docker-контейнера посредством Container Station. Благодаря поддержке контейнеров QNAP дает возможность не просто использовать NAS как одно лишь хранилище для медиасервера, но и как настоящий медиакомбайн. Связка Plex + Radarr + Sonarr + Bazarr + Prowlarr + Transmission позволит полностью автоматизировать поиск, скачивание и сбор метаданных для фильмов и сериалов. Все что вам остается, — это просто наслаждаться просмотром! Стоит также отметить, что благодаря наличию HDMI-порта непосредственно в этой модели QNAP и поддержке 4К@60Hz, устройство можно подключить напрямую к телевизору или монитору и смотреть фильмы или сериалы через Video Station. Однако не стоит ждать от маломощного железа поддержки самых современных кодеков или быстрого транскодирования.

Маленький офис

Может показаться, что особой разницы между этим типом использования NAS и приведенным выше нет, ведь потребность в безопасном хранении данных и удобном доступе к ним объединяет домашних и офисных пользователей. Но некоторые различия все же существуют. Например, на мощностях NAS можно поднять докеризированную версию NextCloud — бесплатной мощной платформы для коллаборации, Open Source аналога платформы Microsoft 365 или Google Docs. Или же использовать встроенное программное обеспечение для бэкапа одной из таких платформ, чтобы не быть зависимыми от наличия или отсутствия интернет-соединения. Кроме того, NAS можно использовать как централизованную площадку для сохранения и версионности бекапов рабочих машин (QNAP поддерживает, в том числе, и Time Machine для Apple MacBook).

Важно: сам по себе NAS не является бэкапом. Хоть использование RAID 1 и RAID 5 и позволяет спасти данные с одного или нескольких поврежденных дисков, по-настоящему важные данные стоит хранить в нескольких географически распределенных локациях, чтобы гарантировать максимальную надежность. Однако NAS может стать незаменимым компонентом вашей бэкап-стратегии.

Почему именно QNAP?

Все, что нужно для создания собственного NAS-решения, это любой компьютер с более чем одним жестким диском и, как минимум, одним сетевым портом, а все остальное можно установить и настроить самому так, как душе угодно. Более того, в Сети достаточно подробнейших инструкций по сборке таких устройств, исходя из любого бюджета, а уж в том, какое программное обеспечение использовать, вы можете быть ограничены только своей фантазией.

Однако это требует немалого времени даже для тех, кто обладает необходимыми навыками. Если же вы раньше никогда подобным не занимались, то со всеми инструкциями, объяснениями и видео на YouTube времени на создание собственного решения у вас может уйти еще больше, так что многие предпочтут даже и не начинать. Кроме того, как всему миру в свое время это продемонстрировал Стив Джобс, многие люди хотят, чтоб вещь просто работала. Не все готовы разбираться с чудесным миром дистрибутивов Linux, mergeFS + SnapRAID, UNRaid, FreeNAS, TrueNAS, сетевых топологиях и огромным количеством других вещей. Пользователи хотят готовую коробку с красивым и понятным интерфейсом, для настройки которой достаточно просто зайти в web-браузер.

И им QNAP предлагает прекрасное решение! С момента распаковки QNAP TS-253D до завершения его первичной настройки у нас ушло всего 15 минут. Иными словами, уже через 15 минут у вас будет полностью функционирующее устройство, доступное из любой точки земного шара через встроенный myQNAPcloud с автоматической поддержкой обновляемого SSL-сертификата, в котором в режиме RAID 0 стояли 2 SSD-накопителя (диски для NAS приобретаются отдельно), а также смонтированный HDD основного домашнего сервера и облачный сервис Google Drive.

Разумеется, чтобы раскрыть весь потенциал устройства и максимально настроить его под свои нужды, вам потребуется больше времени, но если бы вы выбрали DIY-путь, то за 15 минут, в лучшем случае, смогли установить «ванильную» Ubuntu. Кроме того, не стоит забывать о качественном программном обеспечении, доступном прямо «из коробки». Среди компонентов, доступных в App Center, есть даже средства безопасности вроде антивируса и программы удаления malware, а также возможность использовать виртуальные машины. Есть также и специализированные компоненты, например, те, что позволят использовать ваш NAS как хранилище записей с камер видеонаблюдения. Таким образом, если у вас уже есть IP-камеры, то с помощью QNAP TS-253D вы можете скомпоновать архив этих записей в удобном интерфейсе. Более того, есть даже специальные приложения, которые могут распознавать лица в видео и использовать эту информацию для статистики или интеграции с другими решениями безопасности.

Как мы уже отметили выше, QNAP TS-253D прекрасно справляется и с ролью медиасервера. Установив из фирменного магазина приложений последнюю версию Plex Media Server, мы смогли без проблем и задержек посмотреть последнюю «Матрицу» в разрешении 4К.

Стоит отметить и внимание производителя к обеспечению безопасности ваших данных. Во-первых, доступ к административному интерфейсу может быть защищен дополнительно двухфакторной аутентификацией, и мы вам настоятельно рекомендуем не пренебрегать этой возможностью. Во-вторых, данная модель поддерживает технологию AES-NI для шифрования данных на диске, так что даже если ваш диск физически окажется в чужих руках, ваши данные останутся в безопасности. При этом шифрование с помощью этой технологии происходит весьма щадяще для процессора, так что заметный урон в производительности от ее использования вы не почувствуете.

Кроме этого, существует ряд других возможностей защиты доступа к данным, которые хранятся на NAS-устройстве. Ими делятся сами разработчики на странице www.qnap.com/go/solution/secure-remote-access. В их число, помимо упомянутых нами, входят раздача разрешений для доступа к различным папкам данных, защита с помощью QuFirewall для ограничения доступа на основе географического местоположения, использование фирменного VPN-клиента QVPN и другие. В связи с участившимися случаями заражений DeadBolt и DeadLock, мы советуем изучить эти рекомендации по обеспечению безопасности от самого вендора.

Благодаря тому, что технические характеристики устройства довольно скромные, QNAP TS-253D потребляет очень мало электроэнергии, не занимает много места и практически бесшумный, особенно учитывая тот факт, что для теста нами использовались SSD-накопители. Конечно, если вы будете использовать классические жесткие диски вместо SSD-накопителей, то совсем избежать шума не получится. Главным источником шума обычно являются именно они и охлаждающие вентиляторы. Звук последних практически не различим, особенно если не загружать систему большим количеством контейнеров и приложений.

А если не QNAP?

Ближайшим конкурентом QNAP TS-253D является устройство Synology DS720+. Это тоже двухдисковое NAS-решение с широким набором встроенных функций. Однако, если QNAP несет на борту 4 Gb оперативной памяти с возможностью расширения до 8 Gb, то Synology имеет всего 2 Gb с возможностью расширения до 6 Gb. Кроме того, у Synology сетевые порты имеют ограничение в 1 Gigabit, что может и не является большой проблемой прямо сейчас, но через несколько лет вполне может стать ограничивающим фактором. HDMI-порта у продукта Synology тоже нет. Это не столь страшная проблема, но лучше всегда иметь возможность выбора.

Из плюсов Synology можно выделить встроенную поддержку SSD-накопителей M.2 для кеширования и неплохой набор встроенных приложений, которые могут заменить для небольшого офиса офисный пакет от Microsoft, тогда как в QNAP вам для этого понадобится использовать контейнеризированные приложения сторонних разработчиков. Стоят эти устройства на сайте amazon.com одинаково — 400 долларов.

А если хочется большего?

Двухдисковый NAS с процессором Intel Celeron и 4 Gb оперативной памяти — это прекрасный выбор для начального уровня. Если на данном этапе у вас нет никаких решений, кроме изредка используемого внешнего диска или бесплатного аккаунта Dropbox, то подобное устройство значительно облегчит вашу жизнь и спасет немалое количество нервных клеток. Со временем, однако, вам может захотеться большего.

Ещё больше места

В QNAP TS-253D есть порт USB 3.2, через который можно подключить как обычный внешний жесткий диск, так и специальные решения от QNAP либо в формате JDOB, либо в том же формате RAID. Например, TR-002 позволит увеличить ваше NAS-решение еще на два диска со скоростью передачи информации до 10 Гбит/с. С ним вам уже будет доступен RAID 5, где один диск будет использоваться для обеспечения бесперебойной работы остальных. Управление и менеджмент хранилища при этом будут осуществляться через привычный интерфейс основного устройства.

Ещё больше производительности

Конечно, в первую очередь можно увеличить объем оперативной памяти, но это не всегда поможет решить все возникающие у вас задачи. Тут можно вспомнить, что основной функцией NAS была и остается функция обеспечения высокой доступности к хранилищу файлов. Если у вас дома или в офисе есть рабочая станция, которая может выполнять задачи сервера, то это был бы наилучший вариант. Например, мы используем миникомпьютер Intel Skull Canyon NUC 6 размером с обычный роутер, который работает на базе процессора Intel Core i7, а также оснащен 16 Gb оперативной памяти и высокоскоростным SSD-накопителем M.2 емкостью 512 Gb, на котором и запущен домашний медиасервер со всеми своими контейнерами.

Разумеется, это не только гораздо более мощное и универсальное устройство, чем NAS, но и более дорогое. Поэтому было достаточно подключить в операционной системе сервера NAS, и мы получили лучшее решение, а именно высокопроизводительный сервер для управления всеми приложениями со скоростным накопителем, который выполняет роль своеобразного кеша, а также полнофункциональное NAS-решение, которое будет управлять хранилищем всех данных, в том числе и облачных. До этого момента роль хранилища выполнял внешний жесткий диск Seagate, подключенный напрямую к серверу по порту USB 3.1. Однако преимуществом QNAP является не только более функциональное управление хранилищем, но еще и тот факт, что доступ к нему осуществляется через Ethernet-подключение с помощью сразу двух портов. Таким образом, если раньше медиафайлы располагались на жестком диске, подключенном к серверу, откуда его считывали клиентские устройства (телевизор на кухне или в спальне) через 2,5 Gigabit Ethernet-порт, то теперь клиентские устройства будут получать файлы из хранилища по двум 2,5 Gigabit Ethernet-портам, что значительно снизит нагрузку.

Значит, стоит брать?

Если вы только планируете переходить на следующую ступень и начинать создавать свой домашний медиасервер или рабочую станцию для хранения файлов, то QNAP TS-253D, безусловно, отличный выбор для первого шага. Такое решение позволит вам не только быстро и безболезненно обеспечить централизованное и защищенное хранение медиафайлов, рабочих документов и семейного видеоархива, но и попробовать на вкус волшебный мир многочисленных сервисов по автоматизации всех связанных с этим процессов. Хорошая техническая и программная начинка, особенно в вопросах сетевого подключения, позволит этому устройству оставаться актуальным еще много лет, а возможности расширения не дадут вам быстро ее перерасти.

Что еще понадобится?

Помимо самого QNAP TS-253D, необходимо приобрести сами диски. Подойдут как 3,5”, так и 2,5”, как HDD, так и SSD-накопители (более подробную информацию о моделях вы сможете получить на сайте производителя). Если вам важно именно хранение информации, то мы бы посоветовали взять классические жесткие диски от Western Digital или Seagate. Какие именно — это вопрос для отдельной статьи, CMR или SMR, Red или Blue, ну и т.д. Если же вам хочется по максимуму использовать возможности виртуализации и контейнеров, то позаботьтесь о покупке SSD-накопителя для кеширования.

Также вам понадобится роутер с хотя бы 1 Gigabit Ethernet-портами. Если есть возможность найти роутер с поддержкой скоростей в 2,5 Гбит/с, то с помощью технологии объединения портов на NAS, вы сможете добиться скорости в целых 5 Гбит/с, что более чем достаточно для абсолютного большинства домашних задач или задач небольшого офиса. При желании можно докупить карту расширения PCI-e, которая обеспечит соединение со скоростью в 10 Гбит/с, но если вам действительно нужны такие скорости, то вам стоит подумать о более продвинутых решениях в области сетевого хранения данных. Ну и, конечно же, немного свободного времени и желания разобраться во всех предлагаемых функциях, чтоб извлечь максимум пользы и удовольствия от последующего использования.

Обзор подготовил Ниязи Гарагашлы