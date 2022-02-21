QNAP представила двухпроцессорную СХД класса All-Flash

Компания QNAP анонсировала выход устройства класса All-Flash, которое оснащено двумя процессорами, оперативной ECC-памятью типа DDR4 объемом до 1 ТБ и 24 отсеками для твердотельных накопителей U.2 NVMe Gen4 x4 (семь из них также поддерживают SSD SATA 6 Гбит/с).

Решение TDS-h2489FU использует операционную систему QuTS hero на основе ZFS, которая включает функции для уменьшения занимаемого объема хранящихся данных, оптимизации производительности и увеличения срока службы SSD.

«Массивы на основе TS‑h2489FU с двумя процессорами Intel Xeon Silver 4300, большим объемом быстрой ECC-памяти и дисковой подсистемой для накопителей U.2 NVMe суммарной пропускной способностью до 64 Гбит/с предназначены для ресурсоемких операций с интенсивным вводом-выводом и чувствительных к задержкам приложений, которые используются в средах виртуализации и корпоративных центрах обработки данных», — отметил Джейсон Ксю (Jason Hsu), продакт-менеджер QNAP.

Двухпроцессорная платформа TDS-h2489FU позволяет установку до 1 ТБ оперативной памяти DDR4 ECC в восьмиканальном режиме работы контроллера, который обслуживает 32 слота DIMM.

Также подчеркивается, что в базовой комплектации системы установлен двухпортовый сетевой адаптер SmartNIC 25 Гбит/с SFP28, который в режиме объединения портов обеспечивает скорость передачи 50 Гбит/с. В оснащении имеется также четыре порта 2.5GbE RJ45 и блок питания 1200 Вт с резервированием. Пять слотов PCIe Gen4 предназначены для расширения возможностей NAS за счет дополнительных сетевых карт 10/25/40/100 Гбит/c или Fibre Channel, твердотельных накопителей M.2, а также адаптеров для подключения дисковых модулей и масштабирования емкости решения до 4704 ТБ.

Операционная система QuTS hero ориентирована на целостность данных благодаря средствам самовосстановления. Эта ОС также включает функции дедупликации и сжатия для сокращения объема информации и эффективного использования SSD, особенно в режиме работы с файлами небольшого размера. Дополнительные функции, такие как объединение записи (Write Coalescing), TRIM и избыточное выделение ресурсов в пуле (Pool Over-provisioning) повышают производительность и продлевают срок службы твердотельных накопителей. Поддерживается практически неограниченное количество моментальных снимков с управлением версиями для надежной защиты данных. Встроенный Центр приложений предлагает дополнительное ПО для таких задач, как размещение виртуальных машин и контейнеров, создание облачного шлюза, а также локальное, удаленное и облачное резервное копирование.

Компания предложит следующие конфигурации:

TDS-h2489FU-4309Y-64G: два восьмиядерных Intel Xeon Silver 4309Y 2,8 ГГц, оперативная память ECC DDR4 объемом 64 ГБ (8 x 8 ГБ).

TDS-h2489FU-4314-128G: два шестнадцатиядерных Intel Xeon Silver 4314 2,4 ГГц, оперативная память ECC DDR4 объемом 128 ГБ (8 x 16 ГБ).

TDS-h2489FU-4314-256G: два шестнадцатиядерных Intel Xeon Silver 4314 2,4 ГГц, оперативная память ECC DDR4 объемом 256 ГБ (8 x 32 ГБ).

Стоечный корпус высотой 2U оснащен двумя блоками питания мощностью 1200 Вт.

Цена TDS-h2489FU-4309Y-64G на азербайджанском рынке в MSRP будет составлять от 26,999 AZN. Гарантия на продукты составляет 5 лет.