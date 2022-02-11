Проходит регистрация на конкурс «Аграрные технологии», который состоится в рамках «TEKNOFEST Азербайджан»

Студенты, стартаперы и индивидуальные предприниматели, участвующие в конкурсе «Аграрные технологии» (AgroTech), который пройдет в рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан», смогут успешно продвигать инновационные проекты и продукты.

Сообщаем, что Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики проведет первый Аэрокосмической и технологический фестиваль TEKNOFEST в Баку 26-29 мая этого года. Основной целью TEKNOFEST, ставшего международным брендом, является популяризация среди молодежи авиации, космонавтики, цифровой экономики, образования и т.д., продвижение предпринимательства в этих сферах, раскрытие знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также презентации отечественных технологий широкой публике.

Одним из самых интересных конкурсов фестиваля является AgroTech. Основной целью AgroTech является поддержка как благосостояния населения, так и развития экономики страны с помощью новых технологий.

Наиболее распространенными проблемами в сельском хозяйстве в последние годы являются значительное истощение лесов и растительности, неадекватная добыча полезных ископаемых, неправильный севооборот, несбалансированное использование удобрений и снижение продуктивности в результате глобального изменения климата.

Согласно условиям конкурса AgroTech, призовой фонд одинаков для студентов, участвующих в категории B, и стартаперов и индивидуальных предпринимателей, участвующих в категории C: I место – 6000 манатов, II место – 4000 манатов, III место – 2000 манатов.

Крайний срок подачи заявок – 17 февраля 2022 года.

Электронная ссылка для регистрации: https://teknofest.az/az/competitions/