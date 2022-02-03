Ищете дизайнера логотипов? Попробуйте сделать это самостоятельно, с помощью специализированного программного обеспечения. В нашем сегодняшнем обзоре вы найдете необходимые приложения вне зависимости от того, являетесь ли вы дизайнером, желающим создать логотип с нуля, или обычным пользователем, нуждающимся в инструменте, который сделает всю работу за вас. Если вы ищете платное или бесплатное программное обеспечение с этой целью, то наш материал сможет вам помочь. Если вам нужен профессиональный дизайн логотипа, то обратите внимание на 1, 2 и 3 пункты нашего списка, которые представляют собой серьезные инструменты графического дизайна для создания логотипов с максимальной точностью. Между тем, на позициях с 4 по 8 расположились приложения, которые не предназначены для дизайнеров, но прекрасно справятся со своей задачей, если вам нужно быстро создать логотип, который бы выглядел достаточно хорошо, например, для определенного мероприятия, личного проекта или презентации. Цены на платное программное обеспечение регулярно обновляются, особенно во время таких событий, как «Черная пятница», так что вы можете быть уверены, что заплатите не больше, чем вам позволяет бюджет. Тем не менее, если вы вовсе не хотите тратить деньги, то ознакомьтесь со списком лучшего бесплатного программного обеспечения для создания логотипов, который занимает позиции 9, 10 и 11.

Лучшее платное программное обеспечение для дизайна логотипов

Яркий логотип — залог успеха вашего предприятия, поэтому с помощью бесплатного приложения вы не сможете добиться этой цели. Для создания профессионального логотипа требуется соответствующее программное обеспечение. Итак, прежде чем перейти к лучшему бесплатному программному обеспечению для создания логотипов, мы начнем с лучших платных приложений и расположим их в следующем порядке: для профессионалов, начинающих дизайнеров и непрофессионалов.

1. Adobe Illustrator

Лучшее программное обеспечение для создания логотипов для профессиональных дизайнеров

Платформы: Windows, MacOS, iPad.

Цена: 20,99 доллара в месяц.

Сайт: https://www.adobe.com

Плюсы:

многофункциональный,

поддержка промышленных стандартов,

совместимость с другими приложениями Adobe.

Минусы:

крутая кривая обучения.

Adobe Illustrator, впервые запущенный в 1985 году, остается отраслевым стандартом для редактирования векторных изображений. Он используется для создания иллюстраций, плакатов, макетов сайтов, иконок и многого другого. Но это также инструмент, который, скорее всего, будет использоваться профессионалами для разработки логотипа. Это мощная и многофункциональная программа для проектирования. Он также плавно и эффективно работает со всеми другими приложениями Creative Cloud, такими как Photoshop и InDesign. И вы также можете получить доступ к таким ресурсам, как шрифты Adobe и Adobe Stock непосредственно через интерфейс. Однако, если вы новичок в разработке программного обеспечения, вам придется пройти довольно сложный курс обучения. Также обратите внимание, что Illustrator доступен не для одноразовой загрузки, а только в виде подписки, которая может быть довольно дорогой. С другой стороны, тот факт, что он теперь доступен на iPad, делает покупку еще более привлекательной.

2. Affinity Designer

Лучшее программное обеспечение для создания логотипов без подписки

Платформы: Windows, Mac, iPad.

Цена: 54,99 доллара.

Сайт: https://affinity.serif.com

Плюсы:

инструменты профессионального уровня,

без подписки,

доступная цена.

Минусы:

не хватает некоторых продвинутых инструментов.

Illustrator может быть отраслевым стандартом для профессиональных дизайнеров логотипов, но для него требуется дорогая ежемесячная подписка. Так что если ваш бюджет сейчас слишком ограничен, хорошей альтернативой является Affinity Designer, который доступен по удивительно доступной одноразовой цене. Этот векторный редактор обладает расширенными функциями и широко используется профессиональными дизайнерами во всех отраслях. Да, в нем отсутствуют некоторые расширенные функции Illustrator, но он также предлагает некоторые улучшенные инструменты. Affinity Designer работает невероятно быстро, а последнее августовское обновление (V1.10) сделало его еще быстрее. Так что попробовать стоит либо в качестве альтернативы Illustrator, либо в качестве доступного дополнения к нему. Вы также можете воспользоваться 30-дневной бесплатной пробной версией.

3. Canva Logo Maker

Лучшее программное обеспечение для создания логотипов для начинающих дизайнеров

Платформа: браузер.

Цена: Canva Free — бесплатно, Canva Pro — 9,95 доллара в месяц, Canva Enterprise — 30 долларов в месяц.

Сайт: https://www.canva.com

Плюсы:

нет необходимости в обучении,

на основе шаблонов,

недорого.

Минусы:

нельзя загружать логотипы в формате *.svg.

Если вы начинающий дизайнер с небольшим опытом или совсем без него, создание логотипа с нуля с помощью Adobe Illustrator или Affinity Designer может занять много времени. В отличие от этих программ, Canva Logo Maker позволяет легко создать красивый логотип, используя шаблоны и интерфейс перетаскивания, который работает прямо в браузере. Для начала вы можете использовать один из профессионально разработанных шаблонов Canva, затем добавить название своего бренда и настраивать элементы, пока не создадите дизайн, который вам понравится. Когда закончите, вы можете скачать готовый логотип в формате *.png и поделиться им. Если вы используете свои собственные изображения и графику, то процесс создания логотипа будет бесплатным. А вот цена на графические элементы в библиотеке Canva стартует с 1 доллара за каждый. В целом же вам понравится Canva Logo Maker простотой использования и полезными всплывающими инструкциями, которые проведут вас от начала до конца.

4. Tailor Brands Logo Maker

Лучшее программное обеспечение для создания логотипов для не дизайнеров

Платформа: браузер.

Цена: 2,99 доллара в месяц.

Сайт: https://www.tailorbrands.com

Плюсы:

не требуется никаких навыков,

делает дизайн за вас,

включает другие маркетинговые инструменты.

Минусы:

логотипы могут повторяться.

Tailor Brands Logo Maker — лучшая программа для создания логотипов для людей, не являющихся дизайнерами и без творческих способностей. Проще говоря, приложение сделает всю проектную работу за вас. Работа в Tailor Brands Logo Maker начинается с того, что вас просят ввести текст вашего логотипа. Затем вам предложат на выбор разные варианты шрифта. Как только вы закончите, инструмент использует простой искусственный интеллект, чтобы предоставить вам на выбор потенциальные логотипы, основанные на иконках, инициалах или именах. Если вам понравится один из них в том виде, в каком он представлен, вы можете скачать его в формате *.svg или *.eps. Если вам не совсем нравится выбор искусственного интеллекта, то вы можете настроить текст, шрифт, цветовую палитру и т.д. с помощью простых инструментов в браузере. Данный сервис можно опробовать бесплатно, но, чтобы получить доступ к файлам логотипов в высоком разрешении, вам потребуется оформить подписку. Это также даст вам доступ к инструменту изменения размера логотипа и инструменту графического дизайна, стоковым фотографиям и иконкам, а также к конструктору сайтов на основе искусственного интеллекта. Короче говоря, если вы не дизайнер, но вам нужен комплекс маркетинговых и web-услуг, а также индивидуальный дизайн логотипа, стоит присмотреться к возможностям Tailor Brands Logo Maker.

5. Looka

Простой, но эффективный дизайнер логотипов на основе шаблонов

Платформа: браузер.

Цена: Basic — 4,99 доллара в месяц, Premium — 7,99 доллара в месяц, Business — 15,99 доллара в месяц.

Сайт: https://looka.com/logo-maker

Плюсы:

хорошая поддержка клиентов,

множество шаблонов,

можно продолжить редактирование после того, как вы закончите проект.

Минусы:

нужно больше возможностей для редактирования

Looka — это еще один инструмент для создания логотипов, предназначенных для обычных пользователей. Просто введите свои предпочтения, после чего Looka создаст макет дизайна, адаптированный к вашим потребностям, который вы сможете настроить даже после того, как заплатите за загрузку своего логотипа. Looka, работающий на базе искусственного интеллекта, дает вам приличное количество параметров настройки с возможностью изменить цветовую палитру, текстовые шрифты, макеты и символы. На выбор предлагается более 300 шаблонов, а самим сервисом очень просто пользоваться. Результаты просты, но разнообразны. Вы также получаете большой выбор форматов для загрузки, включая изображения *.png и векторные файлы. Если вы хотите пойти дальше, то также можете использовать инструменты Looka’s Brand Kit для создания изображений для социальных сетей, визиток и сайтов, а также маркетинговых материалов, таких как плакаты и листовки. Вы можете создать логотип бесплатно, но, чтобы загрузить его, вам нужно будет заплатить. Существует ряд вариантов ценообразования, включая плату за использование только логотипа и различные варианты подписки.

6. Designhill Logo Maker

Программное обеспечение для создания логотипов на базе искусственного интеллекта, который сделает все за вас

Платформа: браузер.

Цена: от 249 до 999 долларов.

Сайт: https://www.designhill.com/tools/logo-maker

Плюсы:

быстро и легко,

искусственный интеллект берет на себя нагрузку,

без подписки.

Минусы:

логотипы могут повторяться.

Designhill Logo Maker работает на базе искусственного интеллекта и работает очень похоже на Tailor Brands Logo Maker. Вы вводите свои данные, выбираете цвета, шрифты и дизайны, которые вам нравятся, а затем программное обеспечение создает ряд уникальных логотипов, которые вы можете выбрать или продолжить настройку. Создание логотипа происходит быстро, легко и бесплатно, поэтому, если вы не дизайнер, определенно стоит попробовать. Вы платите за загрузку готового логотипа.

7. Logo Design Studio Pro Online

Программное обеспечение для создания логотипов по подписке

Платформа: браузер.

Цена: 29,99 доллара в месяц.

Сайт: https://summitsoft.com/products/logo-design-studio-pro

Плюсы:

простой в использовании,

создавайте неограниченное количество логотипов.

Минусы:

дорогой.

Несмотря на то что в названии этого приложения есть слово «Pro», Logo Design Studio Pro на самом деле не рассчитан на профессионалов. Он ближе к чему-то вроде Canva Logo Maker, предоставляя простой интерфейс, позволяющий начинающим дизайнерам легко создавать базовые логотипы. Вы оплачиваете подписку, чтобы использовать само программное обеспечение, но можете создавать столько логотипов, сколько захотите. Приложение включает тысячи шаблонов, а также сотни коммерческих лицензированных шрифтов. Если вы хотите создать только один логотип, это приложение, вероятно, будет излишним. В этом случае вам подойдет одно из лучших бесплатных приложений. Но если вы хотите регулярно заниматься созданием логотипов, то Logo Design Studio Pro может стоить того, чтобы вы оформили подписку.

8. ICONA logo maker

Программа для создания логотипов на iPhone и iPad

Платформа: iOS.

Цены: 2,98 доллара.

Сайт: https://apps.apple.com/us/app/icona-logo-maker/id1122455744

Плюсы:

широкий выбор ресурсов,

продуманная настройка.

Минусы:

только для iOS.

ICONA Logo Maker — это платное и довольно сложное приложение для iPhone и iPad. Имея более миллиона настраиваемых дизайнов, более 350 тысяч фонов изображений и настраиваемые оттенки, от сплошных цветов до градиентов, здесь есть масса возможностей для их гибкой настройки, что повышает вероятность того, что вы создадите что-то уникальное и не похожее на остальные логотипы.

Лучшее бесплатное программное обеспечение для дизайна логотипов

Ищете лучшую бесплатную программу для создания логотипов? Тогда будьте предельно осторожны! Многие приложения предоставят вам инструменты для создания логотипов, которые кажутся бесплатными, но на самом деле потребуют с вас плату, как только вы захотите загрузить свой логотип. Чтобы сэкономить ваше время, мы нашли для вас три инструмента, которые позволяют создавать и загружать логотипы бесплатно, хотя и с некоторыми ограничениями.

9. Shopify Hatchful

Лучшее бесплатное программное обеспечение для создания логотипов

Платформы: браузер, iOS, Android.

Сайт: https://hatchful.shopify.com

Плюсы:

совершенно бесплатно,

на основе браузера,

бесплатные мобильные приложения.

Минусы:

ограниченные настройки.

Shopify — это платная платформа для создания собственного сайта электронной коммерции, которую мы настоятельно рекомендуем. Но вам не нужно подписываться на Shopify, чтобы использовать Shopify Hatchful. Это отдельное приложение, которое абсолютно бесплатно. Вы можете использовать его в браузере или загрузить бесплатное приложение для iOS или Android. Итак, как это работает? Вы начинаете с ответа на серию вопросов о своем бизнесе и стиле, который вам нужен, а затем программа генерирует серию логотипов, из которых вы можете выбрать понравившийся. Нажмите на тот, который вам нравится, и вы сможете настроить его с точки зрения цветов, шрифтов и макета. Все довольно просто, но тем не менее, логотипы выглядят очень прилично и не включают никаких скрытых платежей.

10. Ucraft

Лучшее бесплатное программное обеспечение для создания логотипов с нуля

Платформа: браузер.

Сайт: https://www.ucraft.com/

free-logo-maker

Плюсы:

можно создавать логотипы с нуля,

экспорт в формат *.png совершенно бесплатно.

Минусы:

ограниченные инструменты дизайна.

Не хотите автоматически сгенерированный логотип, а предпочли бы создать что-то свое с нуля? Платформа для создания сайтов Ucraft предлагает бесплатный конструктор логотипов, который позволяет вам сделать это бесплатно. Введите текст и настройте размер, выберите шрифт и т.д. Затем добавьте формы, иконки и фон, чтобы завершить дизайн. Что касается инструментов дизайна, то это, конечно же, не Adobe Illustrator. Но этим приложением очень легко пользоваться, и вы можете загрузить версию своего логотипа в формате *.png в высоком разрешении, не заплатив абсолютно ничего. Однако обратите внимание, что файл в формате *.svg будет стоить 7 долларов.

11. Squarespace Logo Creator

Лучшее бесплатное программное обеспечение для быстрого создания логотипов

Платформа: браузер.

Сайт: https://www.squarespace.com

Плюсы:

очень простой,

очень быстрый.

Минусы:

практически нет настроек,

бесплатно вы получаете файлы с низким разрешением.

Еще одна платформа для создания web-сайтов Squarespace также предлагает инструмент для создания логотипов как часть платных услуг. Фактически, Squarespace была первой, кто предложил своим клиентам бесплатное программное обеспечение для создания логотипов. Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно быть клиентом Squarespace, чтобы пользоваться сервисом и бесплатно загружать версию вашего логотипа в низком разрешении. Однако, чтобы загрузить версию вашего логотипа в высоком разрешении, вам нужно будет стать пользователем этого сервиса. Тем не менее, вы всегда можете получить 14-дневную бесплатную пробную версию Squarespace. По сравнению с другими инструментами в нашем списке, Squarespace Logo Creator — это чрезвычайно простой дизайнер логотипов. Вы просто сообщаете приложению в браузере название своей компании, после чего оно генерирует вам логотип. Здесь нет никаких дополнительных возможностей по редактированию, но если вам нужно создать простенький логотип и вы не особо заботитесь о дизайне, то это быстрый и простой способ сделать это.

Как я могу создать свой собственный логотип?

Как вы видите, есть много разных способов создать собственный логотип, если вы не хотите платить профессиональному дизайнеру. Вы можете создать его с нуля, используя такие программы, как Illustrator, Affinity Designer или Canva. Это даст вам максимальную гибкость в доработке и получении того, что вам нужно. Другое программное обеспечение для разработки логотипов сделает большую часть работы за вас. Эти инструменты, которые идут в нашем списке, начиная с номера 4 и далее, зададут несколько вопросов о вашем бренде или компании, а затем представят на выбор несколько дизайнов логотипов, которые вы сможете соответствующим образом настроить. Обратной стороной этого является то, что у вас будет гораздо меньше возможностей контролировать конечный результат. Так что на эти приложения лучше рассчитывать, когда не хватает времени на создание чего-то действительно оригинального.

Владею ли я своим логотипом?

Есть еще один вопрос, который возникает при работе с данным программным обеспечением. Кому принадлежит дизайн вашего логотипа: вам или компании-разработчику? В случае использования таких пакетов, как Illustrator или Affinity Designer, этот вопрос даже можно не затрагивать, но всегда стоит проверять условия разработчика, предоставляющего подобное программное обеспечение. В целом же вы можете быть уверены, что владеете правами на созданный с помощью подобного программного обеспечения логотип.