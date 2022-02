Прогнозы на 2022 год

Подведение итогов 2021 года, как обычно, провоцирует и на то, чтобы озвучить прогнозы на новый год. Прошедший год знакомил нас с буквами греческого алфавита, которые присваивали новым штаммам мутирующего вируса. Букв в этом алфавите еще достаточно, и вполне вероятно, что какая-то версия, допустим, получившая название «ипсилон», будет абсолютно безвредной, после чего человечество на несколько десятков лет забудет слово «пандемия». Так что давайте жить, работать, строить планы и прогнозировать свое будущее!

И снова Saxo Bank пытается шокировать общество

Мы регулярно публикуем «шокирующие» прогнозы датского Saxo Bank для ИКТ-индустрии. И в этот раз банк остается верен своим традициям, пугая общество революцией, так как нынешний мир не может решить проблему растущего неравенства. Нужны изменения, так как социальная пропасть увеличивается не только между богатыми и бедными, но и между молодыми и старыми, женщинами и мужчинами, растет разрыв между стремлением использовать ископаемое топливо и переходом к зеленой энергетике.

Социальная сеть Facebook, согласно прогнозам Saxo Bank, превратилась из сайта для молодежи в платформу для пожилых бумеров. Кстати, собственное исследование Facebook показывает, что подростки проводят в TikTok в 2-3 раза больше времени, чем в Instagram (актив Facebook), а предпочтительным способом их общения с друзьями стал Snapchat. Инвесторы понимают, что социальная сеть теряет молодую аудиторию, следовательно, будущий потенциал и прибыльность компании.

К тому же, используя NFT-платформу, артисты начинают распространять музыку слушателям напрямую, минуя централизованных посредников, таких как Spotify и Apple Music. Это позволяет музыкантам отслеживать свои доходы и получать оплату в режиме реального времени, а не отдавать большую часть денег стриминговым сервисам. Согласно прогнозу, в 2022 году новый сервис на основе NFT предлагает музыку различных звезд, таких как Кэти Перри, The Chainsmokers и Джейсон Деруло. Другие известные исполнители начинают удалять свою музыку с традиционных потоковых платформ. Инвесторы воспринимают эту ситуацию как «зловещее предзнаменование» для подкастов, фильмов и всей сферы распространения цифрового контента в целом. Инвесторы признают, что будущее Spotify мрачно, в результате чего в 2022 году акции компании падают на 33%.

Все больше женщин интересуется инвестициями, отмечают аналитики. Но разница в заработных платах по сравнению с мужчинами не дает им возможности инвестировать в самые интересные проекты. Устав от отсутствия изменений в этой сфере, через социальные сети женщины-трейдеры начинают влиять на фондовый рынок, заставляя компании, нарушающие законы о гражданских правах, устранять несправедливые сексистские, расистские, эйджистские и абьюзивные практики. Появляется так называемая женская «армия Reddit», где женщины-трейдеры влияют на акции наиболее «патриархальных» компаний, перенаправляя средства в компании с наилучшими показателями представленности женщин в менеджменте и руководстве. Политики по всему миру поддерживают это движение, оказывая еще большее давление на компании с устаревшими патриархальными взглядами. Целевые цены компаний резко снижаются, что подталкивает их к изменениям. Женская «армия Reddit» знаменует начало возрождения гендерного паритета на рынках.

Также Saxo Bank прогнозирует, что в 2022 году произойдет серьезный прорыв в медицине. Ученые создадут «коктейль» из лечебных средств, регулирующих процессы на клеточном уровне, что позволит продлить жизнь человека на 25 и более лет. Новое средство может как замедлить старение, так и омолодить уже постаревшие клетки. На увеличение продолжительности жизни повлияет также сокращение и даже устранение большинства болезней. Это станет возможным благодаря редактированию ДНК, когда существующие клетки, в том числе потенциально опасные, фактически переписываются.

10 прогнозов по отрасли от IDC

Исследовательская компания IDC поделилась прогнозами по развитию мировой IТ-индустрии на 2022 и последующие годы. По словам аналитиков, современный мир, безусловно, не стал бы таким, каким люди привыкли его видеть, если бы так стремительно не развивались информационные технологии. В компании уверены, что бизнесу необходимо уделять первоочередное внимание инвестициям в цифровые инструменты для расширения физических активов. В результате к 2024 году больше половины всех инвестиций в IТ-решения будет связано с цифровой трансформацией.

По мнению аналитиков, 10 наиболее важных IТ-прогнозов выглядят следующим образом:

К 2024 году компании, перешедшие на цифровые технологии, будут обеспечивать чуткий клиентский опыт и устойчивые операционные модели за счет перевода 70% всех расходов на технологии и услуги на модели «как услуга» и модели, ориентированные на конечные результаты. Эти инвестиции потребуются для поддержки разнообразных сценариев привлечения клиентов и операций, построенных на использовании данных.

К 2023 году 40% компаний перестроят процессы выбора облачных продуктов, сфокусировавшись на бизнес-результатах, а не на IТ-требованиях. Управление, оптимизация и защита разнообразных облачных ресурсов и массивов данных будут представлять собой наиболее важные операционные задачи для IТ-компаний.

К 2023 году 80% компаний будут использовать облачные сервисы с поддержкой искусственного интеллекта для управления, оптимизации и защиты рассредоточенных ресурсов и данных. К сожалению, 70% компаний не смогут достичь полной отдачи из-за несоответствия навыков IТ-специалистов и небольшого количества высококвалифицированного персонала в IТ-сфере, а также в связи с активным переманиванием успешных сотрудников из среднего в более крупный бизнес. Специалисты IDC прогнозируют, что европейские расходы на системы искусственного интеллекта в 2021 году составят 17,3 млрд. долларов, а в 2025 году превысят 50 млрд. долларов. Больше всего тратить на искусственный интеллект в течение указанного периода будут банки и производства. В долгосрочной перспективе быстрее будут расти расходы на здравоохранение.

К 2022 году 40% IТ-бюджетов крупных компаний будут перераспределены за счет внедрения интегрированных пакетов услуг по данному принципу в таких областях, как безопасность, облачные платформы, виртуальное рабочее пространство и связь.

К 2026 году руководители компаний, столкнувшиеся с системными или обязательными переходами, утроят расходы на IТ для развития новых сред, но будут бороться за достижение необходимого 6-кратного увеличения эффективности операционных технологий. IТ-организациям, работающим с клиентами из различных отраслей, рекомендуется уже сейчас задуматься о том, как несколько системных изменений, например, связанных с 5G-сетями, электромобилями или блокчейном, повлияют на технологические планы и приоритеты в бизнесе.

К 2024 году 70% компаний получат в 2 раза больше значимой отдачи от инвестиций в технологии, расширяющие деятельность сотрудников и клиентов, по сравнению с вложениями в автоматизацию отдельных процессов. Наибольший выигрыш будет получен от комплексных усилий, направленных на расширение опыта и деятельности по принятию решений для клиентов, пациентов, студентов и обычных работников.

К 2025 году региональные различия в требованиях к конфиденциальности, безопасности, размещению, использованию и раскрытию данных заставят 80% бизнеса перестроить свои процессы управления данными, работающие автономно. Успешные компании будут использовать цифровой суверенитет для новых инвестиций в стратегии по управлению ресурсами и данными, а также для проектов IТ-автоматизации.

К 2023 году 50% транснациональных компаний направят половину своих расходов на новое технологическое оборудование и коммуникации, а также на модернизацию и переосмысление опыта взаимодействия с клиентами и сотрудниками. Компания, оптимизирующие цифровые технологии в части работы, здоровья и развлечений, получат долгосрочное преимущество в привлечении и сохранении лояльности клиентов и возможности для наращивания их числа.

К 2025 году в 60% стран появятся команды по цифровому устойчивому развитию, в задачи которых будет входить оценка, сертификация и координация использования данных и аналитических платформ по устойчивому развитию бизнеса и IТ. До 2024 года новые инструменты, данные, а также анализ упростят постановку значимых целей в области устойчивого развития, однако достижение этих бизнес- и нормативных целей все еще останется сложной задачей для большинства компаний.

К 2025 году оценки стоимости публичных компаний будут основываться на уверенности в контроле за правильным и эффективным использованием данных в такой же степени, как и в финансовом контроле, что приведет к увеличению расходов на решения, ориентированные на данные. ИТ-лидеры должны уделять приоритетное внимание выбору партнеров по технологиям и услугам, основываясь на их способности решать наиболее важные задачи для бизнеса.

…и 12 стратегических трендов от Gartner

Стратегические IТ-тенденции, по мнению вице-президента Gartner по исследованиям Дэвида Грумбриджа, позволят ускорить развитие бизнеса, стимулировать изменения и укрепить доверие клиентов.

На рынок выходит новая модель искусственного интеллекта — генеративный искусственный интеллект, который представляет собой использование методов машинного обучения, ориентированных на изучение контента или объектов и использование полученных данных для создания новых, полностью оригинальных, реалистичных артефактов. Генеративный искусственный интеллект можно использовать по-разному, в том числе для создания программного кода, идентификации новых продуктов, содействия разработке лекарств и целевого маркетинга. Архитектура управления информацией Data Fabric используется для максимально эффективного доступа к корпоративным данным. Data Fabric гарантирует гибкую, устойчивую интеграцию данных между платформами и бизнес-пользователями. Решение появились для упрощения инфраструктуры интеграции данных в организации и создания масштабируемой архитектуры. С распространением удаленных и гибридных моделей работы традиционные офисно-ориентированные организации превращаются в распределенные предприятия, состоящие из географически разбросанных сотрудников. Gartner прогнозирует, что к 2023 году 75% организаций, использующих такую модель работы, получат рост доходов на 25% быстрее, чем конкуренты. Gartner прогнозирует, что облачные платформы будут служить основой для более чем 95% новых цифровых инициатив к 2025 году по сравнению с менее чем 40% в 2021 году. Автономные системы, которые могут динамически изменять свои собственные алгоритмы без обновления внешнего программного обеспечения, станут обычным явлением в роботах, дронах, производственных машинах и интеллектуальных пространствах. Decision intelligence (интеллект при принятии решений) — эта дисциплина объединяет лучшее из прикладного направления data science, социальных наук и науки управления для эффективного принятия решений. Gartner прогнозирует, что в следующие два года одна треть крупных организаций будет использовать специальные разработки искусственного интеллекта для принятия решений с целью повышения конкурентного преимущества. Спрос на адаптивность бизнеса будет расти, и для этого требуется технологическая архитектура, которая поддерживает быстрое, безопасное и эффективное изменение приложений. Архитектура составных приложений расширяет возможности этой адаптируемости, и те, кто будет использовать составные приложения, смогут опередить конкурентов на 80% по скорости реализации новых функций. Системы, обеспечивающие гиперавтоматизацию, обеспечивают ускоренный рост и устойчивость бизнеса за счет быстрой идентификации, проверки и автоматизации огромного числа процессов. В Gartner ожидают, что к 2025 году 60% крупных организаций будут использовать один или несколько методов вычислений, повышающих конфиденциальность. Такие решения защищают личную и конфиденциальную информацию на уровне данных, программного или аппаратного обеспечения. Смысл ячеистой сети кибербезопасности (Cybersecurity Mesh) заключается в том, чтобы обеспечить безопасный доступ человека к любому цифровому ресурсу независимо от местонахождения как ресурса, так и человека. Это решение формирует периметр защиты вокруг отдельной персоны, а не вокруг всей организации. В Gartner утверждают, что к 2024 году компании, которые будут использовать такие инструменты, смогут сократить финансовые последствия возможных киберинцидентов в среднем на 90%. В Gartner отмечают, что группы разработчиков, работающих над искусственным интеллектом, смогут создать действительно эффективные инструменты для своих организаций, если они смогут постоянно повышать ценность за счет быстрых изменений искусственного интеллекта. Разработчики сосредоточатся на составных приложениях, ориентированных на модульные компоненты — это повысит эффективность групп разработчиков. При подходе, который предлагает общий опыт, все руководители дисциплин должны нести равную ответственность за удовлетворение совокупных потребностей сотрудников и клиентов. Аналитики Gartner утверждают, что традиционные подходы к управлению не будут масштабироваться. Цель этого подхода заключается в повышении доверия, удовлетворенности, лояльности и поддержки клиентов и сотрудников.

Немного другой взгляд на основные тренды 2022 года от TrendForce

Аналитическая компания TrendForce также представила прогноз на 2022 год, в котором названы 10 основных тенденций.

Создание micro-LED и mini-LED дисплеев в 2022 году будет сосредоточено на решениях на основе активной матрицы, однако из-за большого количества технических проблем производство таких дисплеев все еще будет достаточно дорогостоящим. Что касается разработки светодиодных дисплеев с самоизлучением, то телевизоры представляют собой одно из основных направлений массовых разработок Micro LED, в первую очередь потому, что телевизоры, по сравнению с IТ-продуктами, имеют относительно низкий технологический барьер для входа. В TrendForce ожидают, что складные телефоны достигнут уровня проникновения более 1% в 2022 году и 4% в 2024 году. В полупроводниковом производстве определяющим будет освоение норм 3 нм. Аналитики ожидают, что компания TSMC будет продолжать использовать технологию транзисторов FinFET, а Samsung перейдет на GAA. Три доминирующих поставщика DRAM (Samsung, SK Hynix и Micron) не только постепенно начнут массовое производство продуктов DDR5 следующего поколения, но и продолжат увеличивать проникновение LPDDR5 на рынок смартфонов в ответ на спрос на смартфоны с поддержкой 5G. Что касается интерфейсов хранения, то в 2022 году аналитики ожидают, что рыночная доля твердотельных накопителей PCIe Gen4 резко вырастет в сегменте потребительских компьютеров. В серверном сегменте, когда процессоры Intel Eagle Stream, поддерживающие PCIe Gen 5, поступят в массовое производство, на рынке корпоративных твердотельных накопителей также появятся продукты, поддерживающие этот интерфейс. К 2022 году в ответ на потребности предприятий появятся приложения, которые находятся на пересечении 5G, массивного Интернета вещей и критически важных приложений Интернета вещей. В частности, критически важные приложения IoT включают автоматизацию интеллектуальных сетей, телемедицину, безопасность дорожного движения и промышленную автоматизацию. Спутниковые операторы будут конкурировать на рынке низкоорбитальных спутников, а 3GPP включит в стандарт Release 17 Protocol Coding Freeze неназемные сети. В то время, как умные фабрики одними из первых начали использовать цифровых двойников, в TrendForce ожидают, что технологии Интернета вещей станут основой «метавселенной». Развитие Интернета вещей в 2022 году, вероятно, будет сосредоточено на CPS (киберфизических системах), которые объединяют технологии 5G, периферийных вычислений и искусственного интеллекта для извлечения и анализа ценной информации из огромных потоков данных с целью интеллектуальной автоматизации и прогнозирования. Производители оборудования AR и VR, как ожидается, будут стремиться обеспечить полное погружение за счет интеграции дополнительных датчиков и обработки данных по алгоритмам искусственного интеллекта. Являясь естественным продолжением технологии автономного вождения, автоматизированная парковка автомобилей в 2022 году станет особенно ценной дополнительной функцией высококлассных транспортных средств, уверены аналитики. Стимулируемая увеличением спроса на элементную базу для электромобилей полупроводниковая промышленность третьего поколения будет двигаться к внедрению 200-миллиметровых пластин SiC и GaN и к новым технологиям корпусировки.

Рост числа пользователей TikTok до 1,5 млрд.

Платформа аналитики мобильных данных App Annie представила свой прогноз на 2022 год:

Число активных пользователей видеосервиса TikTok достигнет в 2022 году 1,5 млрд. Тем самым это приложение окажется одним из самых быстрых в достижении этого показателя. У TikTok уйдет на это 34 квартала, а, например, мессенджеру WhatsApp потребовался на это 41 квартал. Иными словами, TikTok достиг такого показателя почти на 2 года быстрее. В целом же количество приложений, число загрузок которых превышает 1 млрд., вырастет в следующем году с 20 до 22. Отметку 1 млрд. загрузок за год должны преодолеть социальная сеть Pinterest, специализирующаяся на публикации и хранении фотографий, и мобильная игра Temple Run 2. Рост популярности у поколения Z финансовых приложений, таких как приложение для инвесторов Robinhood или криптовалютная платформа Coinbase. Использование ими этих приложений в 2022 году вырастет на 155% в сравнении с 2020 годом, до 18,9 млрд. пользовательских сессий. Рост пользовательских расходов в социальных приложениях на 82% в сравнении с 2020 годом, до 9 млрд. долларов. Лидерами по пользовательским расходам в этой сфере сейчас являются TikTok и платформы для стримеров Twitch и BIGO LIVE. Расходы пользователей в развлекательных приложениях в 2022 году достигнут 12 млрд. долларов, увеличившись вдвое в сравнении с 2020 годом. Такой рост связан, прежде всего, с различными подписками, особенно на видеосервисы. Так, расходы пользователей в YouTube за все время преодолели в октябре 2021 года 3 млрд. долларов. Рост популярности так называемых метаверсивных мобильных игр, то есть таких, которые не являются одной конкретной игрой, а скорее представляют собой платформу с возможностью играть, создавать игры и т.д. Наиболее известным примером является Roblox. По прогнозам App Annie, ежегодные расходы пользователей в таких играх в 2022 году достигнут 3,1 млрд. долларов.

Прогнозы для IТ-руководителей от Forrester

За последние 2 года IT-директора столкнулись с беспрецедентными трудностями. Наиболее успешные обеспечили трансформацию клиентов и сотрудников, ускорив креативность и инновации. Однако многие компании в эти непростые времена еще больше отстали. В 2022 году эта история продолжится, но с небольшим поворотом. В 2022 году мы вернемся к решению долгосрочных задач. Лучше всего это получится у тех, кто будет использовать подход одержимости клиентами, что позволит им быстро перестраивать бизнес-структуры и возможности для удовлетворения будущих потребностей клиентов и сотрудников, проявляя адаптивность, креативность и устойчивость. В Forrester называют этот тренд готовностью к будущему (future-fit) и уверены, что компании, готовые к нему, превзойдут своих конкурентов в 2,8 раза.

Далее приводится краткий обзор прогнозов Forrester на 2022 год:

Продолжающееся выравнивание цифровых возможностей и недостаточная отдача от инвестиций в IТ заставляют компании искать новые способы демонстрации ценности бизнеса на переполненных рынках. Ведущие компании будут решать эту проблему, раскрывая творческий потенциал своих сотрудников и создавая новую эру преобразований, включающую человеко-ориентированные технологические инициативы, которые образуют тесную связь между клиентским опытом и опытом сотрудников. В конечном итоге это приведет к повышению конкурентных преимуществ и производительности;

Медленный переход IТ-руководителей к стратегии подбора специалистов, ориентированных на будущее, привел к болезненному дефициту кадров. В итоге IТ-отделы сталкиваются с самой высокой текучестью кадров и наблюдают самое длительное время заполнения открытых вакансий среди всех отраслей. Результатом этого является резкий рост спроса на технические навыки, значительно превышающий предложение. В ответ на это готовые к будущему компании будут использовать платформенную, нативно-облачную архитектуру и внедрять решения типа Low-code/No-code, чтобы снизить потребность в самых передовых технических навыках. Они также обратятся к новым моделям поиска кадров. Фирмы, которые не справятся с этой проблемой, прибегнут к повышению заработной платы, что приведет к негативным финансовым последствиям для них и рынка труда в целом;

Компании в спешке внедряют новые цифровые возможности для обслуживания клиентов. Хотя эти инициативы приносят краткосрочные выгоды, большинство фирм столкнется с долгосрочными проблемами в виде раздутого технического долга. Фирмы, которые будут соответствовать требованиям будущего, успешно справятся с ним. Принудительное и ускоренное развитие технологий усугубит технический долг 60% компаний.

Какие социальные сети станут лидерами в 2022 году?

Аналитическая компания Insider Intelligence опубликовала необычный рейтинг популярности социальных сетей. Вместо традиционного подведения итогов уходящего года она составила прогноз на 2022 год, проанализировав динамику посещаемости различных площадок. Мировое лидерство в следующем году эксперты пророчат Facebook. Услугами этой социальной сети, по предварительным подсчетам, будут пользоваться хотя бы раз в месяц более 2,91 млрд. человек. Второе место приписывают Instagram с показателем в 1,28 млрд. Замыкает тройку лидеров сервис коротких видео TikTok. У него, по мнению аналитиков, будет не менее 755 млн. активных пользователей в месяц.

Согласно статистике, детище ByteDance сумело нарастить активную аудиторию на 59,8% в 2020, и еще на 40,8% в 2021 году. При этом расходы пользователей в этой социальной сети превысили отметку в 2,5 млрд. долларов, что выводит TikTok на один уровень c Tinder, Netflix, YouTube и Tencent Video. В отчете Insider Intelligence также указывается, что уже в следующем году социальными сетями будут регулярно пользоваться не менее 3,57 млрд. человек ежемесячно, а доля TikTok на глобальном рынке соцсетей к 2024 году может вырасти до 25%.

Прогнозы экспертов о том, что ждет криптовалюты в 2022 году

После насыщенного событиями для всего криптовалютного сектора 2021 года эксперты поделились своими прогнозами о том, чего стоит ждать в новом году. Крупный бизнес пытается «застолбить» за собой территорию в мире криптовалют, блокчейн совершенствует свои технологии, а новичкам становится проще войти на этот рынок.

Издание Business Insider приводит 13 прогнозов для рынка криптовалют от признанных экспертов рынка:

По мнению генерального директора платформы управления активами Gold-i Тома Хиггинса, рост эфириума обгонит биткоин благодаря переходу на доказательство доли. Биткоин может получить преимущество перед акциями. Так считает главный криптоаналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун. Одна из крупнейших мировых компаний по объему выручки из списка Fortune 500, занимающаяся криптовалютой, решит пойти по удаленному пути развития и объявит, что ее официальная штаб-квартира будет находиться в одной из конкурирующих метавселенных. Это мнение генерального директора криптовалютного стартапа Meow Брэндона Арванаги. Идея метавселенной получит продолжение и станет новым интерфейсом для взаимодействия людей с интернетом и друг с другом, по словам соучредителя децентрализованной сети Boson Protocol Джастина Банона. Не за горами борьба между крипто-метавселенными и метавселенными, запущенными игровыми и корпоративными компаниями, такими как Meta, считает директор Bitcoin Foundation Брок Пирс. Капитализация крипторынка вырастет с пика в 3 трлн. долларов в 2021 году до более чем 7,5 трлн. долларов в 2022 году, считает генеральный директор аналитической и исследовательской компании Fast Future Рохит Талвар. Произойдет первый в мире хакерский взлом на 1 млрд. долларов, поскольку активность децентрализованных финансов (DeFi) резко возрастет, по словам курирующего регуляторные вопросы в межсетевом протоколе Qredo по децентрализованным финансам Бенджамина Уитби. К концу 2022 года по меньшей мере 25 стран будут использовать цифровую валюту центральных банков — либо собственную, либо выпущенную другой страной, например, китайский цифровой юань. Об этом заявил Талвар из Fast Future. Инвесторы будут использовать боты для совершения покупок NFT, что потенциально может отпугнуть менее искушенных пользователей, заявил экономист платформы блокчейн-данных Chainalysis Итан Мак-Махон о невзаимозаменяемых токенах. Большинство людей будут частично выполнять повседневную работу в метавселенной, считает директор отдела доходов финансовой платформы цифровых активов AscendEx Шейн Молидор. Банки будут следить за криптовалютами для выявления тенденций мошенничества, считает руководитель отдела аналитики мошенничества и безопасности идентификационной платформы Callsign Крис Стивенс. Первичные игровые предложения станут популярными. Вполне можно ожидать, что крупные организации, такие как GameStop и Epic, начнут создавать свои предложения в 2022 году. Об этом заявил Ник Сапонаро, соучредитель и генеральный директор децентрализованной платежной экосистемы Divi Project. Если некоторые страны займут враждебную позицию к криптовалютам, их внедрение будет происходить гораздо медленнее, считает соучредитель и технический директор блокчейн-платформы Enjin Витек Радомски.

Прогноз от Deloitte

Представитель «большой четверки» тоже сделал прогноз на 2022 год. Давайте ознакомимся с выводами, содержащимися в ежегодном исследовании «Прогнозы развития отраслей высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ — 2022», подготовленном Deloitte.

Мир испытывает острую нехватку продуктов, оснащенных микросхемами, но в 2022 году дефицит чипов будет продолжаться до тех пор, пока предложение не начнет увеличиваться за растущим спросом. Продолжительность нехватки чипов обусловлена резким ростом спроса, который был вызван, в свою очередь, цифровой трансформацией и ускорился из-за пандемии. На этом фоне не вызывает удивления рост инвестиций венчурного капитала в полупроводниковую отрасль с целью удовлетворения спроса на новые виды микросхем. По прогнозам Deloitte, в 2022 году венчурные инвесторы вложат в полупроводниковые стартапы свыше 6 млрд. долларов. Эта сумма может составить лишь 2% от совокупных венчурных инвестиций, прогнозируемых в 2022 году, но при этом в 3 раза превысит аналогичный ежегодный показатель за 2000-2016 годы. Наряду с этим на рынке появилась технология RISC-V — открытый стандарт системы команд и архитектуры процессоров, — также служащая точкой притяжения для инвестиций. За последние 2 года многие страны активно внедряли новый стандарт связи 5G, однако устройства с поддержкой стандарта Wi-Fi 6 незаметно оказались далеко впереди по продажам и, скорее всего, сохранят лидирующие позиции на рынке в ближайшие годы. По прогнозам Deloitte, в 2022 году на рынок поступит больше устройств Wi-Fi 6, чем продуктов 5G (2,5 млрд. против 1,5 млрд. соответственно). Причина этого явления состоит в том, что технологии Wi-Fi 6 призваны сыграть не менее важную роль в будущем беспроводной связи, чем стандарт 5G, причем не только для рядовых потребителей, но и для компаний. По прогнозам Deloitte, в 2022 году объем сделок с цифровым контентом, приобретаемым за невзаимозаменяемые токены (NFT), превысит 2 млрд. долларов, что почти в 2 раза выше, чем в 2021 году. В 2022 году рынок игровых консолей отметит свой 50-летний юбилей с рекордной выручкой, широкой линейкой новейших продуктов и надежными предпосылками для дальнейшего роста. По прогнозам Deloitte, в 2022 году продажи на рынке игровых консолей составят 81 млн. долларов, превысив уровень 2021 года на 10%. Продажи программного обеспечения для консолей после 2022 года продолжат расти и составят почти 70 млрд. долларов к 2025 году. Прогнозируется, что доля покупок цифровых игр в общем объеме продаж, включая скачивания, подписки, приобретение абонементов на получение доступа к играм, платежи через приложения, увеличится с 65% в 2022 году до 84% в 2025 году. Прогресс в области использования датчиков и искусственного интеллекта помогает миллионам людей обнаруживать и справляться со множеством хронических заболеваний, а также бороться с серьезными болезнями. Настало время, когда эти технологии стало возможным применять в небольших устройствах, которые носят на запястье, и сравнимых по размеру с мелкой монетой, что послужило причиной их быстрого распространения. По прогнозам Deloitte, в 2022 году на мировой рынок поступит около 320 млн. пользовательских устройств для осуществления контроля за здоровьем и физической формой, а в 2024 году — уже 440 млн. Развитию этой тенденции способствует появление на рынке новых моделей и их расширенное применение поставщиками медицинских услуг. Наряду с этим отмечен значительный рост продаж мобильных приложений для ментального здоровья. Ожидается, что в 2022 году расходы на покупку таких программ во всем мире составят 500 млн. долларов. В условиях, когда ведущие поставщики потокового видео выходят на международный уровень, а национальные мультимедийные компании развивают собственные потоковые сервисы на местных рынках, рост конкуренции дает потребителям богатый выбор и, как следствие, ускоряет отток подписчиков. По прогнозам Deloitte, в 2022 году будет отменено, как минимум, 150 млн. платных подписок на потоковое видео по запросу (SVOD), из-за чего показатели оттока абонентов на отдельных рынках составят 30%. В то же время число новых подписок в целом превысит число отмененных, а среднее количество подписок в расчете на одного человека возрастет, причем на рынках, демонстрирующих наибольший отток, многие пользователи, ранее аннулировавшие свою подписку, могут приобрести ее повторно. В Deloitte ожидают, что в 2022 году системное регулирование применения искусственного интеллекта станет предметом оживленных дискуссий во всем мире. Несколько предложений уже рассматривается, но вряд ли найдут отражение в законодательстве до 2023 года или позже. В некоторых странах могут попытаться полностью запретить целые области применения искусственного интеллекта, например, распознавание лиц в общественных местах, систему социального рейтинга и сублиминальную рекламу. Острая необходимость защиты данных в соответствующих приложениях приведет к стремительному распространению новых технологий, обеспечивающих сохранность личной информации, таких как гомоморфное шифрование и федеративное машинное обучение. В 2022 году рост продаж этих двух технологий, уже применяемых ведущими компаниями, будет измеряться двузначными цифрами, а размер их рынка превысит 250 млн. долларов. В 2022 году количество используемых смартфонов достигнет 4,5 млрд., а связанные с ними выбросы двуокиси углерода составят 146 млн. тонн, что соответствует выбросам углерода, образуемым ежегодно 32 млн. людей. Основная часть этих выбросов (83%) относится к процессам производства, поставки и первому году использования смартфонов. В связи с этим единственным надежным способом сокращения выбросов, связанных со смартфонами, является продление предполагаемого срока их службы. Для того чтобы это стало возможным, обновления программного обеспечения и систем безопасности должны быть доступны, как минимум, в течение 5 лет. Поэтому поставщики смартфонов могут начать предлагать устройства по более высокой цене, взимать экологическую надбавку с потребителей или включать в стоимость устройства услуги и сервисы, комиссии по страховым взносам и финансовым продуктам, связанным с покупкой или арендой смартфонов. В Deloitte прогнозируют, что в 2022 году характеристики квантовых компьютеров, такие как число кубитов и квантовый объем, будут расти, несмотря на нишевый характер этого рынка. Совокупная выручка от продажи аппаратного и программного обеспечения для квантовых вычислений, а также соответствующих услуг, составит около 500 млн. долларов, что меньше показателей для рынков квантовой коммуникации или квантового зондирования. Когда-нибудь квантовые компьютеры будут приносить реальную пользу и миллиарды долларов ежегодно, но ждать предстоит еще долгие годы. Вместе с тем потенциал квантовых вычислений настолько велик, что компаниям не следует откладывать подготовку к новой эпохе. При том, что крупнейшие игроки отрасли прикладывают все усилия для устранения гендерного дисбаланса, женщин, занимающих технические должности, по-прежнему меньше, чем мужчин на 8%. В результате пандемии 57% женщин в отрасли высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ запланировали поменять место работы в ближайшие 2 года, а 22% женщин вообще задумываются о том, чтобы уйти с работы из-за высокой нагрузки, которая сказывается на их здоровье. По оценке Deloitte, уроки, извлеченные из ситуации вокруг пандемии, включая повышение приоритетности модели удаленной работы, могут способствовать значительному расширению социокультурного многообразия в среде персонала компаний отрасли и улучшению результатов самих компаний.

Прогноз по киберугрозам от Acronis

Компания Acronis представила ежегодный отчет Acronis Cyberthreats Report за 2022 год, в котором содержится подробный обзор тенденций и угроз кибербезопасности во всем мире.

Помимо растущей эффективности киберпреступников и воздействия на MSP и малый бизнес, отчет Acronis Cyberthreats Report 2022 показывает:

Фишинг остается основным вектором атак. 94% вредоносных программ доставляются по электронной почте — используя методы социальной инженерии, чтобы обманом заставить пользователей открывать вредоносные вложения или ссылки. Он по-прежнему продолжает быстро расти: только в этом году в Acronis сообщили о блокировке на 23% больше фишинговых писем и на 40% больше вредоносных писем в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом того же года.

Создатели фишинга придумывают новые уловки, переходя в мессенджеры. Теперь новые уловки, ориентированные на OAuth и инструменты многофакторной аутентификации (MFA), позволяют злоумышленникам захватить учетные записи. Чтобы обойти распространенные инструменты защиты от фишинга, они будут использовать текстовые сообщения, Slack, чаты Teams и другие инструменты для атак, такие, как компрометация корпоративной электронной почты (BEC).

Программы-вымогатели по-прежнему остаются угрозой №1 как для крупных компаний, так и для малых и средних предприятий. В число особо важных целей входят государственный сектор, здравоохранение, промышленность и другие критически важные организации. Но несмотря на недавние аресты, программы-вымогатели продолжают оставаться одной из самых прибыльных кибератак в наши дни.

Криптовалюта среди излюбленных инструментов злоумышленников. Инфостилеры и вредоносные программы, которые меняют адреса цифровых кошельков, сегодня стали реальностью. Можно ожидать, что в 2022 году будет больше таких атак, направленных непосредственно на смарт-контракты — на программы, лежащие в основе криптовалют. Атаки на приложения Web 3.0 также будут осуществляться чаще. А новые и все более изощренные атаки, такие как атаки с использованием флэш-кредитов, позволят злоумышленникам вывести миллионы долларов из пулов криптовалюты.

…и от Check Point

Компания Check Point Software Technologies также представила прогнозы основных направлений кибербезопасности на 2022 год. В них эксперты подробно расписали ключевые проблемы, с которыми организации столкнутся в новом году.

Ключевые моменты отчета Check Point Software 2022 Cyber-security Predictions:

На протяжении 2021 года в сети распространялись фейковые новости о пандемии COVID-19 — и позднее о вакцинации. В 2022 году киберпреступники продолжат использовать такие новости для проведения фишинговых атак и мошенничества;

Число кибератак на цепочки поставок увеличивается, в связи с чем правительства начнут разрабатывать правила для защиты сетей и борьбы с такими атаками; и, скорее всего, начнут сотрудничать с частными организациями и другими странами для выявления подобных угроз и борьбы с ними на международном уровне;

Улучшенная инфраструктура и технические возможности позволят террористическим группировкам и политическим активистам продвигать свои планы и идеи — и проводить изощренные атаки на более широкую аудиторию. Кибератаки будут все чаще использоваться как прокси-войны для дестабилизации деятельности во всем мире;

Утечки ценной информации будут происходить чаще и в более крупных масштабах, и организации и правительства будут тратить гораздо больше средств на восстановление. В мае 2021 года крупная страховая компания США заплатила хакерам выкуп в размере 40 млн. долларов. Это рекорд, крупнейший в истории выкуп — но дальше, скорее всего, крупные выкупы будут еще больше;

Киберпреступники будут больше использовать криптовалюту. Защитные решения должны будут учесть это, измениться и надежно защитить биткоины и прочие альткоины;

Мобильные устройства остаются самыми желанными целями. Так как электронные кошельки и сервисы мобильных платежей используются все чаще, киберпреступники будут адаптировать свои методы именно под мобильные устройства;

Злоумышленники будут использовать уязвимости микросервисов. Архитектуру микросервисов используют вендоры облачных услуг (CSP), поэтому злоумышленники будут искать в них уязвимости для запуска крупномасштабных атак на CSP;

Создание поддельных видео и аудио сейчас достаточно развито — гипотетически, такие фейки уже можно использовать для манипулирования мнениями, ценами на акции или чем-то еще. Также злоумышленники будут использовать дипфейки для атак методом социальной инженерии, например, чтобы обманом получить нужное разрешение от конкретного человека или доступ к конфиденциальным данным;

В 2021 году программы-вымогатели атаковали каждую 61 организацию в мире каждую неделю. Злоумышленники нацелены на компании, которые могут позволить себе уплату выкупа — и в 2022 году их атаки с вымогателями станут только изощреннее. Хакеры будут все чаще использовать инструменты проникновения для настройки атак в реальном времени, а также для работы в сетях жертв.

Прогнозы по продвинутым угрозам на 2022 год от «Лаборатории Касперского»

Согласно отчету, опубликованному в Kaspersky Security Bulletin по итогам 2021 года, в последние 12 месяцев профиль APT-угроз продолжал меняться, а их серьезность — расти. Несмотря на эту изменчивость, в компании смогли проанализировать последние тренды и попытались предсказать, что ждет нас в 2022 году.

В прошлом году программы для слежки, разработанные частными компаниями, попали под пристальное внимание. Учитывая потенциальную прибыльность этого бизнеса и последствия использования шпионского ПО для жертв, в компании считают, что спрос на приложения этого типа будет расти, по крайней мере до тех пор, пока правительства разных стран не возьмутся за урегулирование этого вопроса. Их цель — не допустить поставки этого типа программ в страны, в отношении которых применяются меры контроля над вооружениями, при этом не ограничивая их использования для проведения исследований в области безопасности и заключения законных сделок. Тем временем поставщики вредоносного ПО и средств «наступательной безопасности» будут поддерживать как уже известных, так и новых игроков. Мобильные устройства — идеальная цель для атакующих. Пользователи практически никогда не расстаются со своими смартфонами и хранят на них личную информацию, а заражение этих гаджетов очень сложно предотвратить и обнаружить. В отличие от компьютеров с Windows или Mac, где есть различные решения безопасности, которые пользователи устанавливают по своему выбору, защитные программы для iOS редки и малоэффективны. Это невероятная возможность для проведения APT-атак, которую не упустит ни одна группировка, получающая финансовую поддержку государства. В 2022 году будут обнаруживаться и блокироваться все более сложные атаки на мобильные устройства, при этом их виновники будут по-прежнему отрицать свою причастность. В этом году мы наблюдали несколько крупных атак на цепочки поставок. Выше мы уже писали о том, что этот сценарий набирает популярность среди APT-групп. Но мы также видели, как киберпреступники используют уязвимости в системах безопасности компаний-поставщиков, чтобы добраться до их клиентов. Именно такими были майская атака на систему нефтепроводов в США, атака на международную мясопроизводящую компанию в июне и целевые атаки на поставщиков управляемых услуг и их клиентов в июле. Эти атаки свидетельствуют о злоупотреблении доверием в одном из звеньев цепочки поставок. Для злоумышленников это выгодный плацдарм, который позволяет поразить несколько целей одним ударом. Именно поэтому атаки на цепочки поставок будут набирать популярность в 2022 году и после его окончания. Несмотря на то что в некоторых странах снимают ограничения, введенные во время пандемии, многие сотрудники продолжают работать из дома и, скорее всего, в ближайшем будущем в офис не вернутся. Повсеместный режим удаленной работы продолжит предоставлять широкие возможности для компрометации корпоративных сетей. Злоумышленники используют методы социальной инженерии для получения учетных данных пользователей и проводят брутфорс-атаки на корпоративные службы в надежде найти серверы со слабой защитой. А поскольку многие сотрудники используют для работы собственные компьютеры вместо корпоративных устройств с надежными решениями безопасности, атакующие будут искать новые векторы атаки на домашние компьютеры, хозяева которых пренебрегают защитой и установкой исправлений. Такие устройства служат удобными точками проникновения в корпоративную сеть. Возможности масштабирования и удобство использования облачных технологий привлекают все больше компаний. С распространением методологии DevOps многие организации перешли на архитектуру микрослужб и использование сторонней инфраструктуры — и для взлома такой инфраструктуры обычно нужен только пароль или API-ключ. У разработчиков часто отсутствует полное понимание проблем безопасности, связанных с этой тенденцией, — жертвам не хватает информации, а злоумышленники пока не очень активно исследуют это направление. Мы предполагаем, что злоумышленники сориентируются быстрее. В более широком смысле данный прогноз касается атак на внешние сервисы, предназначенные, например, для редактирования документов в онлайн-режиме, хранения файлов, хостинга электронной почты и т.д. Огромные объемы данных, которые хранят поставщики облачных сервисов, — очень привлекательная цель для группировок, действующих при поддержке государств, поэтому облачные хранилища станут основной мишенью сложных атак. Злоумышленники редко используют низкоуровневые импланты, потому что они могут приводить к системным сбоям, а создать их довольно сложно. Тем не менее, по данным исследований, опубликованных «Лабораторией Касперского» в 2021 году, активная работа над буткитами продолжается. Возможно, преимущества скрытой атаки перевешивают риски, а может быть, разработка низкоуровневых инструментов стала более доступной. Составители прогноза считают, что в 2022 году появится больше усовершенствованных имплантов этого типа. При этом, поскольку пользователи все чаще отдают предпочтение загрузке с использованием протокола Secure Boot, злоумышленникам придется искать эксплойты, которые позволят обойти этот механизм защиты, для дальнейшего развертывания своих инструментов. В последние 10 лет киберпространство становилось все более политизированным, особенно в вопросах, связанных с кибероружием. Проблема заключается в том, что государства, которые разоблачают киберпреступников, на самом деле сами являются организаторами кибератак. Чтобы завоевать доверие, им придется объяснить, какие атаки считаются приемлемыми, а какие — нет. Вполне вероятно, что в 2022 году некоторые страны опубликуют классификацию кибератак с подробной информацией о запрещенных векторах и характере атак.

6 языков программирования, которые будут популярны в 2022 году

По итогам прошедшего года можно спрогнозировать, какие языки программирования будут популярны в 2022 году. Такую оценку дают соответствующие рейтинги, которые взвешивают все «за» и «против» языков, опираясь на статистику, собранную за месяцы и кварталы. Рассмотрим наиболее известные рейтинги и сделаем прогноз на начало 2022 года.

В октябре 2021 года произошла настоящая революция — Python потеснил Java, заняв первое место в индексе популярности языков программирования по версии TIOBE. Тем не менее неожиданностью это ни для кого не стало, ведь за последние годы Python набрал популярность и стал чуть ли не самым универсальным языком программирования. По-прежнему Python наиболее востребован в Data Science и бэкенд-разработке, но также он подходит для геймдева, создания десктопных и мобильных приложений. В ноябре PHP вылетел из десятки лучших, уступив место языкам R и Swift. Когда-то PHP позиционировался как главный язык для бэкенда, но сейчас он столкнулся с сильной конкуренцией в данной области: Java, Node.js, Django. Это не значит, что язык мертв, но эксперты считают, что следует ожидать дальнейшего спада.

Самый популярный сервис для хостинга IT-проектов GitHub недавно опубликовал сводный отчет Octoverse, в котором представлены данные по разным направлениям разработок. Вся статистика сформирована на основе проектов и пользователей GitHub. За 2021 год аудитория сервиса выросла на 17 млн. человек. Но самое интересное — это изменение популярности языков, которыми пользуются разработчики. Неизменным лидером в течение уже нескольких лет на GitHub остается JavaScript. Python еще в 2019 году обошел Java и удерживает позицию. Java на третьем месте.

Институт инженеров электротехники и электроники IEEE также обновил свой рейтинг, который определил потенциально популярные языки программирования в 2022 году. Здесь также в лидерах Python, при этом здесь это уже четвертая победа этого языка подряд. В целом, первая пятерка идентична прошлогодней: Java, C, C++ и JavaScript сохраняют свои места в топе. В 2020 году, на фоне разгоревшейся пандемии, когда властям потребовалось обновление старых систем, в рейтинг неожиданно ворвался COBOL, сразу заняв почетное 7-е место. Однако в III квартале 2021 года язык скатился на 45 место. C# показывает хорошие результаты: язык поднялся с 23 на 6 место. Эксперты связывают такой стремительный рост с релизом девятой версии C# и выходом Windows 11. Всего в рейтинге IEEE представлено 55 языков.

Исходя из приведенных рейтингов, за исключением JavaScript, который является неизменным лидером фронтенда и любимчиком пользователей GitHub, и с которым в ближайшее время ничего не изменится, пятерка самых популярных языков в 2022 году, выглядит следующим образом:

После публикации отчета TIOBE произошла настоящая революция. Пайтон наверняка надолго закрепится на первом месте как язык для Data Science, бэкенд-разработки и легкого вхождения в программирование. И пусть Python почивает на лаврах, Java все еще удерживает почетное второе. За этим языком сложный бэкенд, Android-разработка, десктоп и Big Data. Язык очень быстр, поскольку выполняется, по сути, на уровне процессора. На его основе пишутся операционные системы и драйверы. Также C является родителем C++, C#, Java, Objective C, Perl и других языков. C#. С основным языком разработки Microsoft .NET Framework ничего не случится, пока живет сам Microsoft и обновляется Windows. Также C# очень востребован в геймдеве, например, именно на нем работает движок Unity. C++. По скорости C++ уступает лишь языку C и является №1 для разработчиков игр. C++ также активно используется в машинном обучении, в том числе в создании таких MO-библиотек, как TensorFlow.

***

Но какие бы прогнозы не давали аналитические агентства, в нашу эпоху становится все более сложно делать предсказания. Резко меняющийся технологический ландшафт, акции США против Китая, затяжной дефицит в микропроцессорной отрасли и нестабильность курса криптовалют могут в одночасье переписать половину приведенных тут прогнозов. Нам же остается наблюдать за происходящими событиями…