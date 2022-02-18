Продлен срок регистрации на ряд соревнований в рамках TEKNOFEST

В связи с повышенным интересом и большим количеством заявок на аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST, который впервые пройдет в Баку, срок регистрации на несколько конкурсов продлен до 28 февраля.

Для сведения отметим, Министерство Цифрового Развития и Транспорта Азербайджанской Республики приняло решение о продлении срока регистрации ряда конкурсов в рамках подготовки к первому аэрокосмическому и технологическому фестивалю TEKNOFEST, который пройдет в Баку 26-29 мая текущего года.

В связи с большим интересом и высокой активностью школьников, студентов и молодых предпринимателей, выдвигающих инновационные идеи и проекты, срок регистрации следующих конкурсов продлен до 28 февраля 2022 года.

Baku Skills;

Зеленые технологии;

Аграрные технологии;

Социально ориентированные технологии;

Роботехника.

Следует отметить, что срок регистрации SMART KARABAKH Hakaton, в котором содержится концепция «Умный город», изменен и продлен до 1 апреля. Кроме того, регистрация на такие соревнования, как Спутниковое моделирование, БЛЛА и Planer, уже закрыта с 17 феврапя.

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