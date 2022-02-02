Приложения YouTube для Android и iOS получили новый интерфейс

Приложение YouTube для мобильных устройств, работающих под управлением Android и iOS получило новый пользовательский интерфейс, содержащий все ключевые элементы в полноэкранном режиме. Обновление произошло на стороне сервера.

В полноэкранном режиме с левой стороны стали доступны кнопки «Нравится» и «Не нравится», а также быстрое переключение на комментарии, кнопки «Сохранить в плейлист» и «Поделиться», а справа — вкладка «Дополнительные видео», которая отображает рекомендуемый контент.

Музыкальные видеоролики также имеют вкладку управления прослушиванием посередине, при нажатии которой справа от ролика появляются кнопки управления.

Обновленная версия мобильного приложения YouTube для iOS и Android уже доступна всем пользователям.