Представлены «заряженные» версии электромобиля Mercedes-AMG EQE — до 687 л.с. и разгон «до сотни» за 3,3 сек

Электрический седан Mercedes-AMG EQE, представленный в сентябре прошлого года, получил две «заряженные» версии: EQE 43 4MATIC и EQE 53 4MATIC+. Оба автомобиля построены на платформе Mercedes EVA2, которая лежит в основе модели EQS.

Базовая версия Mercedes-AMG EQE 43 обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 4,2 сек. и максимальную скорость 210 км/ч. Электрическая силовая установка имеет мощность 476 л.с. и крутящий момент 858 Нм.

Mercedes-AMG EQE 53 способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,3 сек., а максимальная скорость составит 240 км/ч с пакетом Dynamic Plus (3,5 сек. и 220 км/ч без пакета). Мощность составляет 626 или 687 и л.с. соответственно, крутящий момент — 950 или 1000 Нм.

Аккумуляторы на 90,6 кВт·ч обеспечивают от 444 до 533 км запаса хода (по циклу WLTP), в зависимости от конкретной версии. Поддерживается зарядка мощностью 170 кВт. За 15 минут можно зарядить автомобиль на 180 км пробега. Компания подчеркнула, что содержание кобальта в батарее было снижено до 10%. Это наиболее дорогой материал в аккумуляторах, и без него электромобили смогут быстрее подешеветь до уровня машин с ДВС.

Цена версий AMG EQE пока не уточняется.