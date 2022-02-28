Представлены недорогие смартфоны Nokia C21, C21 Plus и C2 2 Edition

Компания HMD Global в рамках MWC 2022 представила три доступных смартфона: Nokia C21, C21 Plus и C2 2nd Edition.

Nokia C21 Plus получил 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600 х 720 пикселей. Есть защита от пыли и влаги по стандарту IP52. Смартфон построен на базе процессора Unisoc SC9863A. Объем оперативной памяти составляет 2, 3 или 4 Gb, емкость встроенного накопителя — 32 или 64 Gb. Расширить внутреннее хранилище можно с помощью карты microSD.

Основная камера включает сенсоры на 13 и 2 Мп, фронтальная — датчик на 5 Мп. Предлагаются две версии: с аккумулятором на 4000 мАч и 5050 мАч. По заверению производителя, автономность новинки в таких конфигурациях составляет до двух и до трех дней соответственно.

В оснащение входят модем LTE Cat. 4, адаптеры Wi-Fi 4 и Bluetooth 4.2, порт Micro-USB 2.0 и стандартный разъем для подключения наушников. Есть сканер отпечатков пальцев и технология распознавания лица. Габариты составляют 165 x 75,9 x 8,55 мм, вес – 178 гр. (в версии с аккумулятором емкостью 4000 мА·ч) или 191 гр. (версия с аккумулятором емкостью 5050 мА·ч).

Nokia C21 поставляется с тем же экраном и процессором, но без версии с 4 Gb оперативной памяти. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч, а мощность адаптера — 5 Вт. Основная камера разрешением 8 Мп, фронтальная — 5 Мп. Оснащение то же, что и у Plus-версии. Габариты – 170 x 77,9 x 8,8 мм, вес — 195 гр.

Nokia C2 2nd Edition получил 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 940 × 480 пикселей, неназванный четырехъядерный процессор на 1,5 GHz, 1 или 2 Gb оперативной памяти, 32 Gb флеш-памяти с возможностью расширения.

Разрешение основной камеры – 5 Мп, фронтальной – 2 Мп. Новинка получила съемный аккумулятор на 2400 мАч, заряда которого хватит на день активного использования или несколько дней автономности в режиме ожидания. Есть модем LTE Cat. 4, адаптеры Wi-Fi 4 и Bluetooth 5 и стандартный разъем для наушников. Габариты — 154 x 75,9 x 9,55 мм, вес — 180 гр.

Все смартфоны работают на Android 11 Go Edition. Устройства будут получать ежеквартальные обновления безопасности в течение двух лет.

Nokia C21 поступит в продажу в Европе в конце марта по цене от 100 евро. Nokia C21 Plus — с апреля по цене от 120 евро. Nokia C2 2nd Edition поступит в продажу в Европе в апреле по цене 80 евро за базовую версию.