Представлены недорогие smart-телевизоры OnePlus TV Y1S и Y1S Edge на Android TV 11

Компания OnePlus представила две новые серии smart-телевизоров Y1S и Y1S Edge. Каждая серия представлена двумя моделями — с экранами диагональю 32 и 43 дюйма. Все телевизоры поддерживают стандарты HDR10, HDR10+ и HLG, а программной платформой выступает операционная система Android TV 11. Экраны сертифицированы TUV Rheinland за низкий уровень излучения синего света.

OnePlus TV Y1S и Y1S Edge поставляются с функцией ALLM, обеспечивающей автоматическое переключение в режим с низкой задержкой во время игр. Также новинки получили поддержку голосового помощника Google Assistant и приложения OnePlus Connect 2.0, позволяющего управлять телевизорами со смартфона.

Модели Y1S оснащены полнодиапазонными стереодинамиками мощностью 20 Вт, а Y1S Edge — стереодинамиками на 24 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth, технологии Dolby Audio и предустановленной фирменной прошивкой OxygenPlay 2.0.

Цены на smart-телевизоры:

Y1S, 32 дюйма — 220 долларов;

Y1S, 43 дюйма — 360 долларов;

Y1S Edge, 32 дюйма — 227 долларов;

Y1S Edge, 43 дюйма — 373 доллара.

В продажу устройства поступят 21 февраля.