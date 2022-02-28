Представлены флагманские смартфоны Honor Magic4 и Magic4 Pro

Компания Honor представила на MWC 2022 представила новую серию флагманских смартфонов Honor Magic4. В линейку вошли две модели – базовая Magic4 и Honor Magic4 Pro. Главные особенности новинок – это мощное железо, возможности камеры и быстрая зарядка. Базовая версия смартфона отличается от Pro-модификации некоторыми техническими характеристиками, сохранив при этом ключевые особенности старшей модели.

Модель Honor Magic4 Pro оснащена 6,81-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с загнутыми краями и тонкими рамками, с разрешением Full HD+, частотой обновления экрана 120 Hz, адаптируемой в соответствии с просматриваемый контентом, и частотой отклика сенсорного слоя 300 Hz. Матрица имеет охват 100% цветовой гаммы DCI-P3 и отображает до 1,07 млрд. оттенков, обеспечивая высокую реалистичность изображения. Есть поддержка расширенного динамического диапазона HDR 10+. Максимальная яркость — 1000 нит. Смартфон автоматически конвертирует SDR-изображение в HDR в режиме реального времени и улучшает качество картинки, добавляя промежуточные кадры с помощью технологии MEMC для всех типов контента, включая видео высокой четкости. Экраны смартфонов серии Magic4 работают с ШИМ-частотой 1920 Hz, что является самым высоким показателям для LTPO-экранов.

Honor Magic4 Pro построен на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 1. Производитель отмечает, что по сравнению с предшественником производительность CPU увеличилась на 20%, встроенной графики — на 30%, а ИИ-модуля — на 300%. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 Gb, встроенного накопителя UFS 3.1 — 256 Gb. Новинка также поддерживает фирменную технологию Honor Turbo Engine, которая позволяет максимально использовать возможности процессора, и технологию Honor OS Turbo X для бесперебойной работы аппаратного и программного обеспечения.

В состав основной камеры входят следующие модули: главный на 50 Мп (1/1,56″) с широкоугольным объективом, 50 Мп сверхширокоугольный (1/2,5″, угол обзора 122°) и телеобъектив с разрешением 64 Мп (1/2″, 3,5-кратный оптический и 100-кратный цифровой зум). Четвертый модуль — это камера 3D ToF. Также есть система стабилизации OIS и EIS. Аппарат может записывать видео в 4K и в формате Log со скоростью 60 к/сек. Формат Log, обычно используемый для профессиональной записи видео, дает возможность создавать кинематографическую цветокоррекцию благодаря технологиям HDR и Cinematic 3D LUT. Фронтальная камера двойная – 12 Мп + 3D (угол обзора 100°).

Еще одной особенностью Honor Magic4 Pro стала поддержка технологии рендеринга Super Rendering на базе искусственного интеллекта для мобильных игр. С помощью программного инструмента GPU Turbo X обеспечивается высокая частота кадров и бесперебойное сетевое подключение, а также снижается нагрев смартфона и показатели задержки отклика.

Автономность устройства обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4600 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Honor SuperCharge мощностью 100 Вт. Благодаря ей можно пополнить аккумулятор смартфона с 0 до 50% всего за 15 минут. Модель получила аудиосистему с функцией направленного звука Directional Sound на базе искусственного интеллекта. Она регулирует громкость звука в соответствии с окружающими условиями. Кроме того, смартфон оснащен 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, двумя SIM-картами, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2 с высокой точностью распознавания, а также выделенным чипом безопасности, обеспечивающим максимальную защиту паролей и биометрических данных. Новинка защищена от воды и пыли по стандарту IP68 (погружение на глубину до 1,5 м).

Базовая версия Honor Magic4 отличается от Pro-модификации плоским дисплеем, упрощенной акустической системой, классом защиты корпуса (IP54) и конфигурацией камеры, где 64 Мп телеобъектив заменен на 8 Мп с цифровым зумом 50х. Фронтальная камера разрешением 12 Мп. Смартфон получил АКБ емкостью 4800 мАч с поддержкой 66-ваттной быстрой зарядки.

Используется операционная система Android 12 с интерфейсом Magic UI 6. Новые смартфоны Honor будут поставляться с приложениями и сервисами Google. Покупателю будут предложены несколько цветовых вариантов: черный, белый, зеленый, золотой и оранжевый. Цена – от 899 евро. Дата начала продаж будет объявлена позднее.