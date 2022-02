Представлена линейка smart-часов Garmin Instinct 2

Компания Garmin представила новую линейку прочных smart-часов Instinct 2 для пользователей, ведущих активный образ жизни. Новинка уже доступна для заказа в двух вариантах размера – 40 мм (Instinct 2S) и 45 мм (Instinct 2). Гаджет оборудован монохромным дисплеем. Разрешение составляет 156 × 156 точек у младшей версии и 176 × 176 пикселей у старшей. Часы получили защиту от воды (10ATM) и соответствуют военному стандарту MIL-STD 810.

Часы способны регистрировать изменения пульса и содержания кислорода в крови в течение дня, определять уровень стресса, отслеживать качество сна, подсчитывать количество шагов, потраченных калорий и т.д. Предусмотрены функции мониторинга женского здоровья.

Поддерживаются навигационные системы GPS, Galileo и ГЛОНАСС, платежная система Garmin Pay. Время автономной работы составляет 28 дней (45 мм-версия) и 21 день (40 мм-версия). Есть барометрический высотомер, компас, акселерометр, термометр и датчик частоты сердечных сокращений.

Кроме того, помимо двух размеров предлагаются модели Instinct 2 Solar (с подзарядкой от солнца), Standard (без подзарядки от солнца), Surf, Tactical и Camo editions. А с помощью программы Garmin Your Watch, Your Way пользователи могут создавать собственные версии оформления часов.

Линейка smart-часов Garmin Instinct 2 предлагается в различных вариантах исполнения по цене от 350 долларов.