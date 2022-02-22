Представлена компактная камера Panasonic Lumix GH6

Компания Panasonic представила компактную камеру Lumix GH6 системы Micro Four Thirds. Модель получила новый датчик изображения, модернизированный процессор обработки изображений и улучшенную систему стабилизации изображения.

Разрешение датчика типа CMOS составляет 25,2 Мп. Камера способна записывать видео 5,7К @ 30 fps в режимах ProRes и ProRes HQ. При использовании кодека MP4 частота кадров может быть повышена до 60 fps. В разрешении 4K съемка осуществляется с частотой до 120 к/сек. Есть поддержка V-Log/V-Gamut, реализованная в камере системы Micro Four Thirds впервые. По заверению Panasonic, камера поддерживает более 13 ступеней динамического диапазона. Благодаря этому даже при высоких значениях ISO ощутимо снижается количество цифровых шумов. Длительно вести запись без перегрева камеры позволяет активная система охлаждения.

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Обработкой изображений занят процессор Venus Engine. Эффективность системы стабилизации изображения, компенсирующей движения по пяти степеням свободы, заявлена равной 7,5EV. Стабилизация работает и совместно с объективами, совместимыми с Dual IS 2.

На задней панели камеры находится трехдюймовый поворотно-откидной дисплей разрешением 1,84 млн. точек, заимствованный у модели S1H. Также есть электронный видоискатель OLED разрешением 3,68 млн. точек.

Питание камеры обеспечивает аккумулятор емкостью 2200 мАч. Есть Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, порт USB 3.2 Gen 2. Для сохранения изображений и видео предусмотрены слоты для карт CF Express Type B (необходимы для съемки в ProRes и SD (UHS-II). Кроме того, присутствует возможность записи на внешний рекордер или SSD-накопитель через порт USB Type-С. Габариты составляют 138 х 100 х 100 мм, вес – 823 гр.

Цена камеры Panasonic Lumix GH6 составляет 2199 долларов, в продажу поступит в марте.