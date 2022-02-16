Представлена Chrome OS Flex, которую можно установить на старые ПК и Mac

Компания Google выпустила новую версию Chrome OS с приставкой Flex. Ее главной особенностью стала возможность установки на сторонние платформы. Опробовать бета-версию новинки уже могут пользователи Windows-устройств, а также компьютеров Apple.

Новая версия ориентирована на использование в школах и на предприятиях. Google утверждает, что операционную систему можно установить «за считанные минуты» и она может эффективно работать на устройствах возрастом до 13 лет. Подчеркивается, что Chrome OS Flex практически ничем не отличается от базовой Chrome OS, поскольку новая операционная система создана на основе той же кодовой базы.

Благодаря этому обновление обеих операционных систем будет происходить практически синхронно. Доступность некоторых функций может зависеть от аппаратного обеспечения. Это означает, что некоторые функции, такие как постоянный доступ к Google Assistant и синхронизация со Android-смартфоном, могут быть недоступны на некоторых устройствах.

Ранее Google приобрела компанию Neverware, известную своим программным продуктом CloudReady — облегченную операционную систему для школ и предприятий с парками старых ПК или Mac. По мнению аналитиков, появление Chrome OS Flex стало возможным именно благодаря этому приобретению.