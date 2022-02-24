Представлен смартфон среднего уровня Realme Narzo 50

Компания Realme представила в Индии смартфон средней ценовой категории Narzo 50. Новинка получила IPS-экран диагональю 6,6 дюймов с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Hz.

Narzo 50 построен на базе процессора MediaTek Helio G96. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 4 или 6 Gb, емкость встроенной флеш-памяти UFS 2.1 – 64 или 128 Gb. Основная камера представлена датчиками на 50 Мп (f/1.8), 2 Мп (макрообъектив, f/2.4) и 2 Мп (монохром, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.05).

Емкость аккумуляторной батареи составила 5000 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, GPS, порт USB-C, боковой сканер отпечатков пальцев и стандартный разъем для подключения наушников. В качестве ОС используется Android 12 с интерфейсом Realme UI 3.0. Габариты составляют 164,1 × 75,5 × 8,5 мм, вес — 194 гр.

Цена Realme Narzo 50 в версии 4/64 Gb составляет 170 долларов, а вариант 6/128 Gb будет предложен за 215 долларов. Продажи в Индии начнутся 3 марта.