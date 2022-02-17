Представлен смартфон OnePlus Nord CE 2 5G

Компания OnePlus представила новую версию смартфона Nord 2. Новинка получила название Nord CE 2 5G. Ключевых отличия всего три — устройство получило поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт, более мощный процессор и слот для карты microSD. Также компания поработала над оформлением блока камер, но их конфигурация осталась прежней.

Технические характеристики OnePlus Nord CE 2:

ОС: Android 11 с интерфейсом OxygenOS 11.0;

Дисплей: AMOLED, 6,43″, Full HD, 20:9, 90 Hz, Gorilla Glass 5;

Процессор: MediaTek Dimensity 900;

Оперативная память: 6/8 Gb, LPDDR4x;

Встроенная память: 128 Gb, UFS 2.2;

Основная камера: 64 Мп (f/1.7), 8 Мп (широкоугольная, f/2.2) и 2 Мп (макрообъектив, f/2.4);

Фронтальная камера: 16 Мп (f/2.4);

Аккумулятор: 4500 мАч, SuperVOOC мощностью 65 Вт;

Оснащение: 5G, Wi-Fi11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, порт USB Type-C, 3,5 мм аудиоразъем, слот для карты microSD, сканер отпечатков пальцев в экране;

Габариты: 160,6 х 73,2 х 7,8 мм;

Вес: 173 гр.

Смартфон доступен в двух цветовых вариантах корпуса: Grey Mirror и Bahama Blue. В Индии новинка поступит на прилавки 22 февраля. Предзаказ в Европе откроется с 3 марта, в продажу OnePlus Nord CE 2 5G поступит 10 марта. В Европе цена на смартфон в версии 8/128 Gb составит 349 евро.