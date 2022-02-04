Представлен смартфон Moto G Stylus 2022

Компания Motorola представила обновленный смартфон Moto G Stylus. По сравнению с прошлогодней моделью устройство обзавелось повышенной частотой обновления экрана, улучшенной автономностью и новым главным датчиком камеры.

Moto G Stylus 2022 оборудован 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+. Экран поддерживает кадровую частоту 90 Hz и работу с комплектным стилусом, для хранения которого предусмотрен специальный отсек внутри корпуса.

За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio G88, работающий в связке с 6 Gb оперативной памяти и накопителем на 128 Gb. В состав основной камеры вошли датчики 50, 8 и 2 Мп. В отличие от прошлогодней модели, врезанная фронтальная камера разрешением 16 Мп теперь расположена вверху по центру экрана, а не в углу.

Емкость аккумуляторной батареи выросла с 4000 до 5000 мАч. Смартфон может проработать до двух дней без подзарядки при стандартном режиме использования. Габариты смартфона составляют 170,21 x 75,9 x 9,45 мм, вес — 216 гр. Новинка поставляется с предустановленной операционной системой Android 11 и гарантированным обновлением до Android 12.

Цена Motorola G Stylus 2022 составляет 300 долларов.