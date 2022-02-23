Представлен смартфон iQOO 9 SE: экран 120 Hz, Snapdragon 888 и зарядка на 66 Вт

В январе этого года компания iQOO представила серию флагманских смартфонов iQOO 9. В линейку вошли две модели iQOO 9 и 9 Pro. Сегодня в Индии была представлена младшая модель серии — iQOO 9 SE.

Аппарат получил плоский 6,62-дюймовый AMOLED-экран разрешением FHD+ с кадровой частотой 120 Hz. Частота опроса сенсорного слоя достигает 1000 Hz. Заявленная пиковая яркость – 1500 нит. Есть поддержка HDR10+. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 888. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя – 128 или 256 Gb.

Основная камера тройная: 48 Мп (IMX598), 8 Мп (широкоугольная оптика) и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 16 Мп. Питается устройство от аккумулятора на 4500 мАч, есть поддержка быстрой зарядки на 66 Вт. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, GPS, порт USB Type C и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Вес смартфона составляет 196 гр.

iQOO 9 SE поступит в продажу в Индии в ближайшее время в двух версиях — 8/128 Gb и 12/256 Gb. Цена составляет 455 и 510 долларов соответственно.