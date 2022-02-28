Представлен Redmi Gaming Monitor с частотой обновления дисплея 240 Hz

Бренд Redmi, принадлежащий китайской компании Xiaomi, в рамках выставки MWC 2022, представил новый игровой монитор.

Redmi Gaming Monitor получил 23,8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления до 240 Hz. Отмечается, что благодаря использованию технологии FAST IPS матрица имеет время отклика 1 мс. Также монитор имеет сертификацию AMD FreeSync Premium, 100% охват цветовой гаммы sRGB, поддержку функции DC Dimming и низкий уровень синего спектра подсветки.

Новинка имеет узкие рамки с трех сторон, подставку с функцией наклона и поворота, включая возможность перевода экрана в портретный режим. Монитор оснащен двумя портами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.2, а также разъемом для наушников 3,5 мм.

В продажу Redmi Gaming Monitor поступит 4 марта по цене 253 доллара.