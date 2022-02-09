Представлен подзаряжаемый гибрид Kia Sportage PHEV — пробег на чистом электричестве 52 км

В США дебютировал длиннобазный подзаряжаемый гибрид кроссовер Kia Sportage, который дополнил обычную гибридную версию.

Kia Sportage PHEV имеет бензиновый турбомотор 1.6 T-GDI (180 л.с.), а также электродвигатель мощностью 91 л.с., который приводится в движение электричеством, запасенным в тяговом аккумуляторе емкостью 13,8 кВтч. Трансмиссия шестиступенчатая автоматическая, а привод полный. Пиковая отдача системы — 265 л.с.

Производитель заявляет, что полного заряда должно хватить на 52 км пробега (по американскому циклу EPA) в электрическом режиме, а запас хода на полном баке превышает 805 км. Зарядное устройство мощностью 7,2 кВт позволяет перезарядить батарею за два часа.

Кроссовер предложат покупателям в двух исполнениях: X-Line PHEV AWD и X-Line Prestige PHEV AWD. Динамические характеристики и цена кроссовера пока не опубликованы. Продажи стартуют только в конце года.