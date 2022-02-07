Представлен монитор LG 22MP410-B для офисной работы

Компания LG представила новую модель монитора для офисной работы 22MP410-B. Новинка получила 21,5-дюймовую панель формата Full HD, с яркостью 250 кд/м2 и контрастностью 3000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов. Частота обновления составляет 75 Hz, время отклика — 5 мс (GtG).

Заявлен 72% охват цветового пространства NTSC. Есть поддержка технологии AMD FreeSync для более плавного геймплея, режим чтения с уменьшением яркости и корректировкой баланса белого и функция снижения мерцания для сокращения нагрузки на глаза при продолжительной работе.

Имеются игровые инструменты. Например, стабилизатор черного помогает геймерам вычислить снайперов, засевших в самых темных уголках, и быстро укрыться при появлении вспышки от выстрела. Монитор оснащен двумя разъемами HDMI 1.4 и одним D-Sub. Подставка допускает регулировку только угла наклона дисплея.

Цена и дата начала продаж монитора LG 22MP410-B будут объявлены позже.