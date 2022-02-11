Представлен кнопочный телефон Nokia 105 African Edition со «Змейкой» и другими играми

Компания HMD Global представила новый кнопочный телефон Nokia 105 African Edition. Модель Nokia 105 была выпущена в 2019 году, а в прошлом году компания представила ее обновленную версию с поддержкой 4G. Но представленная новинка отличается от оригинальной версии. Отметим, что Nokia 105 является сегодня самым продаваемым кнопочным телефоном в мире.

Аппарат оснащен 1,77-дюймовым QVGA-экраном и 10 предустановленными играми, включая популярную Snake (Змейка). Телефон получил процессор Unisoc 6531E, 4 Mb оперативной и 4 Mb флеш-памяти. В памяти устройства может храниться до 2000 контактов и до 500 текстовых сообщений. Гаджет работает под управлением ОС Series S30+ и поддерживает только подключение 2G.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 800 мАч, этого хватит на 18 дней работы в режиме ожидания и на 12 часов непрерывных разговоров. Заряжается телефон через разъем MicroUSB, есть встроенный фонарик.

Nokia 105 African Edition скоро поступит в продажу в Африке, цена пока не названа.