Представлен игровой роутер Redmi AX5400: процессор Qualcomm, поддержка Mesh и Wi-Fi 6

Бренд Redmi представил маршрутизатор AX5400, поддерживающий актуальный высокоскоростной стандарт Wi-Fi 6. Устройство относится к игровому классу. Во фронтальной части имеется подсветка с возможностью воспроизведения 16 млн. цветовых оттенков.

В основе аппаратной платформы роутера лежит трехъядерный процессор Qualcomm IPQ5018 с двухъядерным CPU частотой 1,0 GHz и одноядерным NPU той же частоты. Объем оперативной памяти составляет 512 Mb. Роутер поддерживает подключение до 248 устройств одновременно.

Четыре наружные антенны дополнены шестью усилителями: четыре для диапазона 5 GHz, два для диапазона 2,4 GHz. Максимальная скорость передачи данных в первом случае составляет 4804 Мбит/с, во втором – 574 Мбит/с.

В устройстве пять портов RJ-45: один WAN со скоростью 2,5 Гбит/с и четыре LAN со скоростью 1 Гбит/с. Новинка автоматически распознает мобильные игровые сценарии и уменьшает задержку на 20%. Роутер поддерживает стандарт Wi-Fi 6 и может использоваться в качестве элемента домашней Mesh-сети в связке с другими устройствами Xiaomi и Redmi. Реализованы средства безопасности WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE.

Цена Redmi Router AX5400 в Китае составляет 95 долларов.