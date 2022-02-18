Представлен игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 на базе AMD Ryzen 6000
Компания ASUS представила игровой ноутбук ROG Zephyrus G14, построенный на базе новейшего процессора AMD Ryzen 6000. Новинка получил алюминиевый корпус, а также возможность наклона дисплея под углом до 180 градусов.
На выбор покупателей два варианта дисплея — 14-дюймовая панель QHD (частота обновления 120 Hz) и 14-дюймовая панель FHD (частота обновления 144 Hz). В обоих случаях они занимают 91% площади корпуса и имеют соотношение сторон 16 : 10. Максимальная яркость — 500 нит. Производитель уменьшил нижнюю рамку дисплея и на 50% увеличил площадь трекпада по сравнению с прошлогодней моделью.
Аппаратная платформа включает процессор AMD Ryzen 9 6900HS, работающий в комбинации с видеокартой Radeon RX 6800S. Объем оперативной памяти стандарта DDR5 составляет 32 Gb, емкость SSD-накопителя с интерфейсом PCIe 4.0 – 1 Tb.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 76 Втч. Ноутбук поддерживает быструю зарядку мощностью до 100 Вт через порт USB Type-C. Акустическая система представлена динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos. Клавиатура устройства с длиной хода клавиш в 1,7 мм оснащена настраиваемой RGB-подсветкой. Есть совместимая с Windows Hello веб-камера с улучшенной по сравнению с предшественником цветопередачей. Устройство оснащено Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.1, 2 портами USB Type-C, USB Type-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.0b, кардридером и разъемом для наушников.
Цена ASUS ROG Zephyrus G14 составляет 2299 евро.