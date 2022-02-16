Представлен флагманский смартфон Redmi K50 Gaming Edition

Бренд Redmi представил в Китае новый флагманский игровой смартфон K50 Gaming Edition. Устройство получил OLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+. Частота обновления экрана составляет 120 Hz, а частота опроса сенсорного слоя — 480 Hz. Кроме того, дисплей поддерживает 10-битную глубину цвета и прикрыт от царапин защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Производителем дисплея является компания Huaxing Optoelectronics.

В основе Redmi K50 Gaming Edition лежит процессор Snapdragon 8 Gen 1 с фирменной системой охлаждения на базе двух испарительных камер с общей площадью рассеивания тепла в 4860 мм2. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя стандарта UFS 3.1 — 128 или 256 Gb.

Тройная основная камера представлена датчиками на 64 Мп (Sony IMX686), 8 Мп (сверхширокоугольный объектив, 120°) и 2 Мп (макромодуль). В отверстии вверху по центру экрана расположена фронтальная камера разрешением 20 Мп (Sony IMX596).

Смартфон получил аккумулятор емкостью 4700 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт: на полную зарядку уходит всего лишь 17 минут. В оснащение также входят Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, модуль NFC, стереодинамики JBL с поддержкой Dolby Atmos, ИК-порт для управления бытовой техникой и 3,5-мм разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев размещен на боковой грани. Новинка получила выдвижные магнитные клавиши-курки и усовершенствованный вибромотор для улучшения тактильной отдачи CyberEngine. Габариты составляют 162,5 x 76,7 x 8,5 мм, вес 210 гр. Аппарат работает под управлением Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13.

Цены на смартфон Redmi K50 Gaming Edition:

8/128 Gb — 520 долларов;

12/128 Gb — 565 долларов;

12/256 Gb — 615 долларов.

Кроме того, компания выпустит ограниченным тиражом в 10 тыс. единиц специальную версию аппарата под названием Redmi K50 Champion Edition, оформленную в цветах чемпионской команды Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Цена в конфигурации 12/256 Gb памяти составит 662 доллара.

Все версии смартфона поступят в продажу в Китае 18 февраля.