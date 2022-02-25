25.02.2022

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Представлен флагман Nubia Z40 Pro: Snapdragon 8 Gen 1, 64 Мп сенсор Sony IMX787 и магнитная беспроводная зарядка

Nubia Z40 Pro

Компания Nubia Technology представила в Китае новый флагманский смартфон Nubia Z40 Pro. Новинка является преемником прошлогоднего Nubia Z30 Pro. Почти всю фронтальную панель смартфона занимает загнутый по бокам AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением FHD+ и соотношением сторон 20:9. Частота обновления составляет от 60 до 144 Hz, пиковая яркость — 1000 кд/м2. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3.

Nubia Z40 Pro

Nubia Z40 Pro построен на базе процессора Snapdragon 8 Gen1 с фирменной девятислойной системой охлаждения. Компания отмечает, что при ее разработке использовались технологии, применяемые в аэрокосмической промышленности. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет от 8 или 12 Gb, а внутреннего накопителя UFS 3.1 — 128, 256 или 512 Gb.

Особое внимание в ходе презентации было уделено возможностям съемки смартфона. Nubia Z40 Pro получил основную камеру с датчиками на 64 Мп (Sony IMX787, f/1.6, OIS, экв. фокусное расстояние 35 мм), 50 Мп (широкоугольная, Samsung JN1, f/2.2, угол обзора 116 градусов, экв. фокусное расстояние 14 мм) и 8 Мп (перископ, Hynix Hi-847, f/2.4, OIS, экв. фокусное расстояние 125 мм, 5х оптический зум, 9x гибридный).

Основная камера с эквивалентным фокусным расстоянием 35 мм позиционируется как наиболее близкое к человеческому глазу оптическое решение. Подобные объективы также используют профессиональные фотографы. Заявляется, что по сравнению с 26-мм объективом камера Nubia Z40 Pro имеет на 35% меньше оптических искажений.

Nubia Z40 Pro

Фирменное приложение камеры активно использует ИИ-алгоритмы для подавления цифрового шума, распознавания объектов в кадре (в том числе и движущихся), а также для компенсации дрожания рук совместно с аппаратной стабилизацией. Кроме того, смартфон проводит программную обработку изображений для повышения качества снимков.

Nubia Z40 Pro

Питание смартфон получает от аккумулятора емкостью 5000 мАч, поддерживающего быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт. В оснащение входят 5G, две SIM-карты, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, стереодинамики с объемным звуком DTS, а также линейный вибродвигатель, обеспечивающий до 300 градаций интенсивности тактильного отклика. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты составляют 161,9×72,9×8,4 мм, вес — 199 гр. Новина работает под управлением Android 12 с интерфейсом MyOS 12.

Цены на смартфон Nubia Z40 Pro:

  • 8/128 Gb – 538 долларов;
  • 8/256 Gb – 585 долларов;
  • 12/256 Gb – 633 доллара;
  • 12/512 Gb – 712 долларов.

Смартфон будет доступен для предварительного заказа в Китае со 2 марта.

Компания также представила специальную версию смартфона с приставкой Gravity Edition. Модель оснащена магнитным креплением коннектора беспроводной зарядки мощностью 15 Вт, а емкость АКБ составляет 4600 мАч. Цена: 12/512 Gb – 680 долларов, 16/1 Tb – 949 долларов.

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