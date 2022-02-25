Представлен флагман Nubia Z40 Pro: Snapdragon 8 Gen 1, 64 Мп сенсор Sony IMX787 и магнитная беспроводная зарядка

Компания Nubia Technology представила в Китае новый флагманский смартфон Nubia Z40 Pro. Новинка является преемником прошлогоднего Nubia Z30 Pro. Почти всю фронтальную панель смартфона занимает загнутый по бокам AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением FHD+ и соотношением сторон 20:9. Частота обновления составляет от 60 до 144 Hz, пиковая яркость — 1000 кд/м2. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3.

Nubia Z40 Pro построен на базе процессора Snapdragon 8 Gen1 с фирменной девятислойной системой охлаждения. Компания отмечает, что при ее разработке использовались технологии, применяемые в аэрокосмической промышленности. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет от 8 или 12 Gb, а внутреннего накопителя UFS 3.1 — 128, 256 или 512 Gb.

Особое внимание в ходе презентации было уделено возможностям съемки смартфона. Nubia Z40 Pro получил основную камеру с датчиками на 64 Мп (Sony IMX787, f/1.6, OIS, экв. фокусное расстояние 35 мм), 50 Мп (широкоугольная, Samsung JN1, f/2.2, угол обзора 116 градусов, экв. фокусное расстояние 14 мм) и 8 Мп (перископ, Hynix Hi-847, f/2.4, OIS, экв. фокусное расстояние 125 мм, 5х оптический зум, 9x гибридный).

Основная камера с эквивалентным фокусным расстоянием 35 мм позиционируется как наиболее близкое к человеческому глазу оптическое решение. Подобные объективы также используют профессиональные фотографы. Заявляется, что по сравнению с 26-мм объективом камера Nubia Z40 Pro имеет на 35% меньше оптических искажений.

Фирменное приложение камеры активно использует ИИ-алгоритмы для подавления цифрового шума, распознавания объектов в кадре (в том числе и движущихся), а также для компенсации дрожания рук совместно с аппаратной стабилизацией. Кроме того, смартфон проводит программную обработку изображений для повышения качества снимков.

Питание смартфон получает от аккумулятора емкостью 5000 мАч, поддерживающего быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт. В оснащение входят 5G, две SIM-карты, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, стереодинамики с объемным звуком DTS, а также линейный вибродвигатель, обеспечивающий до 300 градаций интенсивности тактильного отклика. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты составляют 161,9×72,9×8,4 мм, вес — 199 гр. Новина работает под управлением Android 12 с интерфейсом MyOS 12.

Цены на смартфон Nubia Z40 Pro:

8/128 Gb – 538 долларов;

8/256 Gb – 585 долларов;

12/256 Gb – 633 доллара;

12/512 Gb – 712 долларов.

Смартфон будет доступен для предварительного заказа в Китае со 2 марта.

Компания также представила специальную версию смартфона с приставкой Gravity Edition. Модель оснащена магнитным креплением коннектора беспроводной зарядки мощностью 15 Вт, а емкость АКБ составляет 4600 мАч. Цена: 12/512 Gb – 680 долларов, 16/1 Tb – 949 долларов.