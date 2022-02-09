Представлен доступный 4K-телевизор Redmi Smart TV X43

Компания Xiaomi представила самую компактную модель серии smart-телевизоров Redmi Smart TV X, дебютировавшей в марте 2021 года.

43-дюймовая модель оснащена панелью 4K UHD с поддержкой Dolby Vision, HDR 10+ и охватом более 85% цветового пространства NTSC. Также поддерживается технология MEMC. Телевизор оборудован двумя динамиками мощностью по 15 Вт каждый с поддержкой Dolby Audio, Dolby Atmos eARC, DTS-HD и DTS Virtual:X.

Redmi Smart TV X43 работает под управлением операционной системы Android TV 10, которая дополняется оболочкой PatchWall. Есть встроенный Chromecast и поддержка Google Assistant. Кроме того, имеются интеллектуальные рекомендации, универсальный поиск и детский режим. На телевизоре предустановлено приложение Mi Home, которое предлагает универсальное решение для всех других устройств умного дома.

Redmi Smart TV X43 поступит в продажу в Индии 16 февраля по цене 387 долларов.