Представлен доступный 4K-монитор Lenovo L32p-30

Компания Lenovo представила доступный монитор разрешением 4K. Модель под названием Lenovo L32p-30 получила 31-5-дюймовым дисплей Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) с соотношением сторон 16:9 и контрастностью 1000:1. Он имеет почти безрамочный дизайн с трех сторон. Заявлено 90% охвата цветовой гаммы DCI-P3 и поддержка 10-битной глубины цвета.

Максимальная яркость составляет 350 кд/м2. Обеспечивается время отклика 6 мс при обычном использовании, которое может быть дополнительно уменьшено до 4 мс в специальном режиме. Частота обновления — 60 Hz. Есть поддержка AMD Freesync для плавного игрового процесса без разрывов экрана.

Монитор имеет несколько портов: Display Port 1.2, HDMI 2.0, USB Type-C Gen 1, аудиовыход 3,5 мм и четыре USB 3.2 Gen 1. Одной из основных особенностей дисплея является то, что он способен обеспечивать мощность до 75 Вт для ноутбука через разъем USB Type-C Gen 1. Также есть два встроенных динамика мощностью 3 Вт.

Монитор Lenovo L32p-30 уже поступил в продажу в Китае по цене около 316 долларов. С июля он будет в продаже в других регионах.