Представлен 4K OLED-телевизор Sony Bravia XR A75K с двумя портами HDMI 2.1

Компания Sony представила телевизор Bravia XR A75K 4K OLED с поддержкой стандарта HDMI 2.1. Цена телевизора еще не объявлена, но как утверждает производитель, новинка будет самым доступным решением в своем ценовом сегменте (немного более 900 долларов). Покупателям будут доступны две версии телевизора с диагональю экрана 55 и 65 дюймов.

Sony Bravia XR A75K получил сразу два порта HDMI 2.1, которые поддерживают воспроизведение высококачественного видеоконтента разрешением 4K с частотой обновления экрана до 120 Hz. Телевизор поддерживает технологию переменной частоты обновления (VRR).

Устройство получило Cognitive Processor XR, который является основой моделей телевизоров премиум-класса. По заявлению производителя, снизить цену телевизора удалось благодаря ограничению возможностей встроенной акустической системы Acoustic Surface — уменьшено количество динамиков и снижено общее качество звука по сравнению с более дорогими моделями. Новинка работает под управлением операционной системы Google TV с набором встроенных приложений для потокового видео, поддержкой Chromecast и Google Assistant.

Информация о цене и дате начала продаж телевизора Sony Bravia XR A75K будет объявлена позднее.