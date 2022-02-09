09.02.2022

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareПрограммное обеспечениеПосле ввода двухфакторной аутентификации аккаунты Google вдвое реже подвергаются взломам

После ввода двухфакторной аутентификации аккаунты Google вдвое реже подвергаются взломам

Google

Компания Google в своем блоге поделились информацией, связанной с эффективностью использования пользователями двухфакторной авторизации для защиты учетных записей. Публикация материала приурочена к Международному дню безопасного интернета.

В октябре 2021 функция двухфакторной аутентификации (2FA/2SV) была установлена по умолчанию для 150 млн. пользователей и 2 млн. владельцев YouTube-каналов. Менее чем за полгода она успела доказать свою эффективность. Число скомпрометированных учетных записей уменьшилось на 50% за последние четыре месяца. Представители Google планируют продолжить активное оповещение пользователей о необходимости использования двухфакторной аутентификации.

В планах компании использование полностью беспарольного доступа ко всем своим сервисам. Для авторизации пользователю потребуется лишь ключ безопасности и смартфон.

ТЕГИ:
Как уберечь себя от цифровых угроз: чек-лист «Лаборатории Касперского»
Новости по теме
VR
Meta добавила функцию «личные гр
Программное обеспечение
Google Chrome получит новую икон
Смартфоны
2022-ci ilin «ən çox gözlən