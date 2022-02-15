После матча Super Bowl приложение Coinbase поднялось со 168 на 2 место в AppStore

Отчет консалтингового агентства Apptopia показывает, что приложения Coinbase, FTX и Crypto.com после финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США взлетели в чартах загрузок AppStore.

Биржа Coinbase в понедельник, 14 февраля, поднялась со 168 на 2 место среди всех приложений магазина AppStore. Криптобиржа показала на стадионе во время матча минутную рекламу с пустым экраном и движущимся QR-кодом, предлагая зрителям сканировать мобильный штрих-код, чтобы узнать больше. Код предлагал раздачу биткоинов на сумму 15 долларов для новых пользователей в течение 48 часов после показа рекламы. Это привело к 20 млн. посещений целевой страницы Coinbase, что дало временный сбой веб-сайта.

«Как только вы попадаете в топ, то все больше и больше людей сегодня и завтра будут выбирать приложение, поскольку оно возглавляет список», — заявил вице-президент компании Apptopia Адам Блэкер (Adam Blacker).

В отличие от лаконичной рекламы Coinbase, показанная на Super Bowl реклама криптовалютной биржи FTX была сделана в виде двухминутного ролика с комиком Ларри Дэвидом (Larry David). На видео Дэвид отвергает некоторые из величайших изобретений в истории — от колеса до вилки и туалета. В конечном итоге он знакомится с приложением FTX и говорит: «Я так думаю. Я никогда не ошибаюсь».