Первые 19 минут геймплея Horizon Forbidden West на PS5 в режиме с 60 fps

Премьера Horizon Forbidden West состоялась этой ночью, 18 февраля, эксклюзивно на PlayStation. Игра является прямым продолжением Horizon Zero Dawn. Рыжеволосая охотница Элой отправляется на так называемый Запретный запад (территория бывших США), чтобы спасти мир от катастрофы.

Журналисты IGN, освещающие тематику компьютерных игр, сериалов и фильмов, показали первые 19 мин. игры на PS5. В представленном ролике Horizon Forbidden West работает в режиме производительности (1800p при 60 fps), однако у геймеров есть возможность выбрать и более качественную картинку ценой фреймрейта (2160p @ 30 fps).

Помимо версии для PS5, был показан также и вариант для PS4.