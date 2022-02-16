Paramount и SEGA работают над третьим фильмом «Соника» и сериалом о Наклзе

Кинокомпания Paramount Pictures и издательство Sega в преддверии релиза сиквела «Соника в кино» объявили о запуске в производство два проекта по франшизе — третьего полнометражного фильма и сериала о Наклзе.

Деталей о третьем «Сонике в кино» пока не представили. Напомним, вторая часть фильма состоится 31 марта. В нем к своим ролям вернутся Джеймс Марсден и Джим Керри, а главного героя, как и в первой части, озвучит Бен Шварц («Утиные истории»).

Сериал о Наклзе станет эксклюзивом онлайн-кинотеатра Paramount+. Главную роль исполнит актер Идрис Эльба, который озвучил персонажа в сиквеле «Соника в кино». Премьера состоится в 2023 году. Больше никаких подробностей на данный момент нет.

По словам главного исполнительного директора Sega Харуки Сатоми (Haruki Satomi), компания довольна сотрудничеством с Paramount Pictures и рада вместе с ней продолжить расширять франшизу Sonic the Hedgehog.