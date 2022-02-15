Panasonic представил робогоршки для растений, которые ходят по дому и выбирают комфортные места

Корпорация Panasonic представила роботизированные горшки для растений, которые призваны сделать дом или офис более зеленым и дружелюбным. Разработка получила название Umoz. Участники экспериментальной лаборатории Aug Lab от Panasonic «скрестили» современные технологии (сенсоры, механизацию и программное обеспечение) с биологической составляющей – мхом, который широко распространен в Японии.

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Внешне роботы напоминают миниатюрный бонсай, они ходят по дому и выбирают комфортные места. В солнечную погоду робот может перебежать в тенистый угол, но больше всего его радует влажный туман – именно в нем Umoz становится наиболее подвижным и активным. За поведением робота отвечает специальный программный алгоритм: многочисленные встроенные сенсоры влажности и интенсивности освещения позволяют роботу постоянно отслеживать окружающую обстановку и выбирать оптимальную для себя локацию в доме или офисе. По словам разработчиков, при правильном уходе Umoz может работать несколько лет, при этом владельцу нужно регулярно поливать растение.

Разработчики отмечают, что эко-роботы Umoz могут спокойно жить в частных, рабочих и общественных местах. Особых утилитарных функций для них пока не предусмотрено. При этом не сообщается, будут ли эти умные горшки использовать не только мох, но и другие растения.