09.02.2022

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Открыт набор на новый поток акселератора Google Growth Lab

Google Growth Lab

Компания Google открыла набор на новый поток акселератора Google Growth Lab. Программа посвящена маркетингу, построению устойчивого бизнеса и выходу на международные рынки.

Для участия в акселераторе стартапу необходимо иметь готовый продукт, клиентов, развивающие бизнес в digital-среде, и показывать кратный рост выручки. Впервые в отборе стартапов будут участвовать партнеры акселератора — представители фондов и инвесторы. Некоторые из них продолжат работу с участниками в течение всей программы.

Программа рассчитана на три месяца и включает в себя тематические занятия и индивидуальные консультации с менторами. Среди них — профильные специалисты Google, отраслевые эксперты и венчурные инвесторы. За каждым стартапом будет закреплен наставник, который поможет подобрать менторов под поставленные задачи. Обучение проходит онлайн и занимает ориентировочно 4-7 часов в неделю.

Подать заявку можно до 13 марта. Программа Google Growth Lab начнется 12 апреля.

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