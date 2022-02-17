Осуществляй возврат НДС в «Kabinetim»!

Azercell, создающий больше возможностей для удобства своих абонентов, представляет еще одно новшество посредством мобильного приложения «Kabinetim» на рынке телекоммуникаций Азербайджана! Так, пользователи «Kabinetim» теперь могут воспользоваться услугой «ƏDV Geri Al» («Возврат НДС») непосредственно в приложении.

Услуга «ƏDV Geri Al» находится в бургер-меню приложения «Kabinetim». У пользователя нет необходимости переходить на какую-либо специальную страницу приложения, чтобы воспользоваться услугой. Пользователи приложения могут вернуть НДС, просто отсканировав QR-коды с чеков о покупках, нажав кнопку «QR» в меню вкладок.

Главной особенностью данного новшества, представленного «Kabinetim», является возможность легкого перевода возвращенной части от суммы НДС непосредственно на баланс номера Azercell, что позволяет пользоваться всеми платными услугами, предлагаемыми этим мобильным приложением.

Azercell реализует услугу «ƏDV Geri Al» в рамках совместного проекта с Международным Банком Азербайджана. Информация об этой услуге внутри приложения предоставляется в виде мгновенных (push) уведомлений. Пользователи «Kabinetim» также смогут получить ответы на все вопросы, связанные с услугой «ƏDV Geri Al» в разделе «Онлайн чат» мобильного приложения.

Услуга «ƏDV Geri Al» — это проект по возврату 15% от суммы НДС при совершении безналичных платежей и 10% — в случае платежей наличными при приобретении товаров у предприятий розничной торговли или общественного питания в Азербайджане.

Отметим, что Azercell стремясь сделать жизнь своих абонентов более насыщенной за счет упрощения подключения к своим услугам, позволяет абонентам управлять своими номерами круглосуточно в режиме онлайн посредством приложения «Kabinetim». Через приложение «Kabinetim», поддерживающее азербайджанский, русский и английский языки, можно пополнять баланс, заказывать и менять тарифы и интернет-пакеты, активировать и деактивировать многие услуги, а также напрямую связываться со службой поддержки через онлайн-чат. Вы можете присоединиться к программе изучения иностранных языков Busuu или онлайн-библиотеке Bookmate, подписаться на более чем 200 каналов NNTV или на сервис SberZvuk, в базе которого более 50 миллионов песен и тысячи подкастов по всему миру, а также к другим приложениям.

Многофункциональное приложение «Kabinetim», работающее на устройствах под управлением операционных систем iOS и Android, можно бесплатно загрузить в App Store, PlayStore и Huawei AppGallery.