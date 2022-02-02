Опубликованы официальные фотографии нового электрического кроссовера Lexus RZ 450e

Компания Lexus опубликовала результаты глобальных продаж за 2021 год, а также показала дизайн нового электрического кроссовера RZ 450e, премьера которого состоится весной этого года. Конкурентом Lexus RZ 450e называют Mercedes-Benz EQC, Tesla Model Y, Audi Q4 e-tron и Genesis GV60. На снимках можно рассмотреть детали экстерьера электрического кроссовера. Фотографий салона пока нет.

Новинка фактически станет премиум-версией кроссовера Toyota bZ4X и Subaru Solterra. Соответственно, в основе будет лежать та же модульная платформа e-TNGA c передней подвеской McPherson и задней многорычажной. Технические характеристики RZ 450e пока не приводятся.

Аналоги от Toyota и Subaru имеют два варианта силовой установки: в первом случае отдача электромотора составляет 204 л.с. (265 Нм), а разгон от 0 до 100 км/ч находится в пределах 8,4 сек. Полноприводное исполнение – 217 л.с. и 336 Нм крутящего момента, есть очень неплохие возможности на бездорожье и несколько режимов движения (грязь и снег). Такая версия разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7,7 сек. Максимальная скорость во всех комплектациях ограничена на отметке в 160 км/ч.

Батареи практически одинаковые, емкостью 71,4 или 72,8 КВтч. Переднеприводной машине массой 1900 кг обещан запас хода на уровне 400 км (цикл не уточняется), на сколько километров хватит заряда двухтонной полноприводной версии, пока не известно. Очевидно, что премиальный Lexus RZ 450e должен получить более мощные агрегаты.

В 2021 году Lexus продал 706 тыс. автомобилей, из них 260 тыс. были гибридами или электромобилями. К 2030 году Lexus планирует иметь полноценную гамму электромобилей с моделями разных классов, причем в Европе, Северной Америке и Китае останутся только батарейные машины. А к 2035 году автопроизводитель намерен полностью перейти на выпуск электрокаров.