OPPO представил флагманскую линейку Find X5

Компания OPPO представила в Европе флагманскую линейку Find X5. В серию вошли модели Find X5, X5 Lite и X5 Pro. Pro-версия защищена от попадания пыли и влаги по стандарту IP68, Find X5 — по IP54. Задняя крышка сделана из керамики в X5 Pro, из стекла в X5, а младшая модель X5 Lite получила пластик. Все смартфоны снабдили системой охлаждения с использованием графена.

Дисплей X5 и X5 Pro поддерживает частоту сенсорного слоя 240 Hz и отображает 1,07 млрд. цветов. Максимальная яркость составляет 800 нит. Камеры смартфонов разрабатывались совместно с Hasselblad. Find X5 Pro дебютировал сразу в двух версиях: на процессорах Snapdragon 8 Gen 1 и Dimensity 9000. Отличием между ними стал NPU-чип MariSilicon X (в модели на Snapdragon), созданный OPPO для продвинутой обработки фотографий. Он позволяет снимать видео в ночном режиме и с эффектом HDR.

Технические характеристики OPPO Find X5 Lite:

Дисплей: 6,43″, 20,1:9, 2400 x 1080p, 409 ppi, AMOLED, 90 Hz, Gorilla Glass 5;

Процессор: MediaTek Dimensity 900, GPU Mali-G68;

Память: 8 Gb ОЗУ LPDDR5X, 256 Gb ПЗУ UFS 3.1;

Основная камера: 64 Мп (f/1.7), 8 Мп (f/2.25, широкоугольная) и 8 Мп (f/2.4, телефото);

Фронтальная камера: 32 Мп (Sony IMX709, f/2.4);

Аккумулятор: 4500 мАч, быстрая проводная зарядка 65 Вт;

Безопасность: сканер отпечатков пальцев в экране, распознавание лица;

Аудио: стереодинамики, поддержка Dolby Atmos;

Связь: LTE, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth2, NFC, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, USB-C, разъем для наушников;

ОС: Android 11, ColorOS 12.1;

Габариты: 160,6 × 73,2 × 7,81 мм;

Вес: 173 гр.

Цена на OPPO Find X5 Lite пока не объявлена.

Технические характеристики OPPO Find X5:

Дисплей: 6,55″, 20,1:9, 2400 x 1080p, 402 ppi, AMOLED, 120 Hz, Gorilla Glass Victus;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 888, GPU Adreno 660;

Память: 8/12 Gb ОЗУ LPDDR5X, 128/256 Gb ПЗУ UFS 3.1;

Основная камера: 50 Мп (Sony IMX766, f/1.7, OIS), 50 Мп (Sony IMX766, f/2.2, широкоугольная) и 13 Мп (Samsung S5K3M5, f/2.4, гибридный зум 5х, цифровой зум 20х, телефото);

Фронтальная камера: 32 Мп (Sony IMX709, f/2.4);

Аккумулятор: 4800 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт, беспроводная 30 Вт, реверсивная 15 Вт;

Безопасность: сканер отпечатков пальцев в экране, распознавание лица;

Аудио: стереодинамики, поддержка Dolby Atmos;

Связь: LTE, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth2, NFC, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, USB-C, разъем для наушников;

ОС: Android 12, ColorOS 12.1;

Габариты: 160,3 × 72,6 × 8,7 мм;

Вес: 196 гр.

Цена OPPO Find X5 в версии 8/256 Gb составляет 999 евро.

Технические характеристики OPPO Find X5 Pro:

Дисплей: 6,7″, 20,1:9, 3216×1440, 526 ppi, LTPO 2.0 AMOLED, 120 Hz, Gorilla Glass Victus;

Процессор: Snapdragon 8 Gen 1, GPU Adreno 730/MediaTek Dimensity 9000, GPU Mali-G710 MC10;

Память: 8/12 Gb ОЗУ LPDDR5X, 256/512 Gb ПЗУ UFS 3.1;

Основная камера: 50 Мп (Sony IMX766, f/1.7, OIS + смещение сенсора), 50 Мп (Sony IMX766, f/2.2, широкоугольная) и 13 Мп (Samsung S5K3M5, f/2.4, гибридный зум 5х, цифровой зум 20х, телефото);

Фронтальная камера: 32 Мп (Sony IMX709, f/2.4);

Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная 15 Вт;

Безопасность: сканер отпечатков пальцев в экране, распознавание лица;

Аудио: стереодинамики, поддержка Dolby Atmos;

Связь: LTE, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth2, NFC, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, USB-C, разъем для наушников;

ОС: Android 12, ColorOS 12.1;

Габариты: 163,7 x 73,9 x 8,5 мм;

Вес: 218 гр.

Цена OPPO Find X5 Pro в версии 12/256 Gb составляет 1299 евро.