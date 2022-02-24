OPPO Pad: первый планшет компании с мощной начинкой и стилусом

Кроме флагманской линейки Find X5 компания OPPO представила в Европе свой первый планшет OPPO Pad. Устройство вполне способно по своим параметрам и цене составить конкуренцию планшетам Xiaomi Pad 5.

OPPO Pad оснащен 11-дюймовым IPS-экраном разрешением 2560 х 1600 пикселей, кадровой частотой 120 Hz и максимальной яркостью 480 нит. Есть поддержка HDR 10 и TÜV Rheinland. Планшет построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 870, за графику отвечает ускоритель Adreno 650. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb, емкость встроенной флеш-памяти UFS 3.1. 1 – 128 или 256 Gb.

Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп (f/2.0), основная камера представлена датчиком разрешением 13 Мп (f/2.2). Емкость аккумуляторной батареи составляет 8360 мА·ч, есть поддержка зарядки мощностью 33 Вт. При выключенном дисплее планшет заряжается целиком за 116 минут.

Новинка поддерживает дополнительные аксессуары с магнитным креплением — клавиатуру и стилус. Отмечается, что стилус — первое подобное коммерческое решение с поддержкой протокола USI. Он поддерживает беспроводную зарядку и определение до 4096 степеней нажатия. Автономность стилуса составляет 11 часов. Клавиатура, соединяемая с планшетом по Bluetooth, может проработать до 30 дней при условии ежедневного использования не более 4 часов в день.

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, GPS и четыре громкоговорителя с поддержкой Dolby Atmos. Используется операционная система Android 11 c фирменным интерфейсом ColorOS for Pad. OPPO Pad представлен в трех цветовых решениях: черный/серебристый (252,2 x 163,8 x 6,99 мм, вес 507 гр) и пурпурный (252,2 x 163,8 x 7,05 мм, вес 510 гр).

Цены: 6/128 Gb памяти — 360 долларов, 6/256 Gb — 425 долларов, 8/256 Gb — 470 долларов. Версия Artist Edition со специальной окраской будет предложена за 550 долларов. Цена стилуса OPPO Pencil составляет 80 долларов. Продажи в Китае стартуют 3 марта.